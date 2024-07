Puljak 'odčepio' velike splitske projekte: 'U šest zona investirat će se 4 milijarde eura'

Radi se o projektima Stari plac, Poljud, Brodarica, Kopilica, Duilovo i Istočna obala, a teško je i pobrojiti sve što su Puljak i gradski urbanisti predvidjeli na tim lokacijama - od rekonstrukcije postojećeg i novog Hajdukova stadiona s kampom, preko željezničkog i autobusnog kolodvora, nekoliko marina i lučica, do više velikih parkova, muzeja i galerija, akvarija, šetnica, garaža, škola, tržnica itd.

Procijenjene četiri milijarde eura ulaganja odnosi se na gradske i državne, javne i privatne investicije.

Stari Hajdukov plac prvi na redu

Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević objasnili su da se radi o dugoročnom i strateškom planiranju grada i odlukama koje se dosad izbjegavalo donijeti jer nadilaze jedan gradonačelnički mandat od četiri godine - a podsjetimo, Split nikada nije zadržao istu vlast u periodu duljem od toga.

'Ovi projekti ne ovise o politici, nego o volji političara da ih realiziraju. Ne želim vjerovati da bi ih netko sabotirao - uostalom, i mi smo u papirima zatekli projekte poput Tehnološkog parka i Žnjana, za koje su nas mnogi nagovarali da odustanemo od njih, no nismo to učinili, već ih realiziramo do kraja', rekao je Puljak.

Projekt uređenja Starog placa bit će detaljno prezentiran javnosti večeras, nakon čega se otvara javna rasprava, a raspisivanje urbanističko-arhitektonskog natječaja predviđeno je za rujan. Njegova vrijednost procijenjena je na 110 milijuna eura i bit će prvi na redu za realizaciju.