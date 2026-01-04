Prvi put od otkrića u Indiji izloženi Budini Piprahwa dragulji

Dragulji Piprahwa, dio svetog nakita koji se povezuje s Budom, prvi su put izloženi u subotu u New Delhiju od njihova otkrića, objavilo je indijsko ministarstvo kulture.
"Ovaj povijesni događaj označava ponovno ujedinjenje Budinih relikvija i dragocjenih Piprahwa Budinih dragulja koji su u domovinu vraćeni nakon 127 godina", stoji u priopćenju. Vjeruje se da je ovih, više od 300 komada dragog kamenja i ostalih ukrasa, koji datiraju iz 200. godine prije Krista, pokopano zajedno s Budom i njegovim relikvijama u spomen-građevini - stupi u sjevernoj Indiji.
Ministarstvo ističe da su, uz ostale relikvije izloženi "prvi put" od njihova otkrića 1898. Otkrio ih je britanski arheolog WilliamClaxton Peppé u Piprahwi, u Uttar Pradeshu na sjeveru zemlje.
Ondje je sveukupno pronađeno gotovo 1800 bisera, rubina, safira i više komada zlata raznih veličina, uz dijelove kostura koji su, prema napisima na pronađenoj urni, pripadali samome utemeljitelju budizma.
Indijski premijer Narendra Modi, koji je otvorio izložbu u glavnome gradu, proglasio ju je "vrlo posebnim danom za sve štovatelje povijesti, kulture i ideala" Bude.
Indija je u posjed dragog kamenja došla u srpnju nakon što je u svibnju uspješno blokirala njihovu prodaju na dražbi aukcijske kuće Sotheby's u Hong Kongu, gdje im je početna cijena iznosila više od 1,2 milijuna dolara.
Prodaja je otkazana nakon diplomatske intervencije i prijetnje tužbom iz Delhija. Stručnjaci vjeruju da su na aukciji mogli postići i deset puta veću cijenu.
U članku za glasilo Sotheby'sa, nasljednik arheologa Claxtona Peppéa kaže kako je njegov predak donirao svoje nalaze indijskoj vladi te je zadržao tek njezin "mali dio", koji je potom predan njegovoj obitelji. Tako je dulje od stoljeća ostatak vrijedne kolekcije bio većinom skriven u privatnoj kolekciji u Britaniji.
No New Delhi je na vrijeme zatražio ispriku i potpuno otkrivanje svih dokumenata o njihovu porijeklu.
Drago kamenje je kupio indijski konglomerat Godrej Industries Group u partnerstvu s indijskom vladom. Iznos transakcije nije objavljen.