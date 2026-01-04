Prvi put od otkrića u Indiji izloženi Budini Piprahwa dragulji

"Ovaj povijesni događaj označava ponovno ujedinjenje Budinih relikvija i dragocjenih Piprahwa Budinih dragulja koji su u domovinu vraćeni nakon 127 godina", stoji u priopćenju. Vjeruje se da je ovih, više od 300 komada dragog kamenja i ostalih ukrasa, koji datiraju iz 200. godine prije Krista, pokopano zajedno s Budom i njegovim relikvijama u spomen-građevini - stupi u sjevernoj Indiji.

Ministarstvo ističe da su, uz ostale relikvije izloženi "prvi put" od njihova otkrića 1898. Otkrio ih je britanski arheolog WilliamClaxton Peppé u Piprahwi, u Uttar Pradeshu na sjeveru zemlje.

Ondje je sveukupno pronađeno gotovo 1800 bisera, rubina, safira i više komada zlata raznih veličina, uz dijelove kostura koji su, prema napisima na pronađenoj urni, pripadali samome utemeljitelju budizma.