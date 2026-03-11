neugodno buđenje

Novi potres kod Petrinje, osjetio se posvuda: 'Grmilo i treslo'

M.Da.

11.03.2026 u 08:09

Potres kod Petrinje
Potres kod Petrinje Izvor: Društvene mreže / Autor: X/EMSC
Potres je oko 7:33 ujutro zatresao područje nedaleko od Petrinje

Potres magnitude 2,5 stupnjeva po Richterovoj ljestvici pogodio je jutros oko 7:33 područje 20 kilometara zapadno od Petrinje, javio je Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Dubina potresa je bila 10 kilometara, a osjetio se i na širem području Banovine.

"Dobro zatreslo"; "Na području Gline se osjetio potres. Grmilo i treslo", samo su neki od komentara građana na stranici EMSC-a.

Inače, seizmolog Krešimir Kuk nedavno je otkrio kako je Hrvatska izložena pojačanoj seizmološkoj aktivnosti.

