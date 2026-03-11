Novi potres kod Petrinje, osjetio se posvuda: 'Grmilo i treslo'

Dubina potresa je bila 10 kilometara, a osjetio se i na širem području Banovine .

Potres magnitude 2,5 stupnjeva po Richterovoj ljestvici pogodio je jutros oko 7:33 područje 20 kilometara zapadno od Petrinje , javio je Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC) .

"Dobro zatreslo"; "Na području Gline se osjetio potres. Grmilo i treslo", samo su neki od komentara građana na stranici EMSC-a.

Inače, seizmolog Krešimir Kuk nedavno je otkrio kako je Hrvatska izložena pojačanoj seizmološkoj aktivnosti.