ANALIZA CNN-A

Optužuje bez dokaza pa se posipa pepelom: Zna li uopće Trump što se događa u Iranu?

L. Š.

10.03.2026 u 21:52

Donald Trump
Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Planetpix / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump priznao je da zapravo nema dovoljno informacija o napadu na osnovnu školu u Iranu, iako je samo dva dana ranije tvrdio da je za taj udar odgovoran upravo Teheran

Trump je u subotu ustvrdio da je Iran na početku rata pogodio vlastitu osnovnu školu, pri čemu je, prema njegovim riječima, poginuo velik broj djece. No na konferenciji za novinare u ponedjeljak priznao je da nema dovoljno saznanja o tom događaju.

Na pitanje zašto nitko drugi iz njegove administracije nije iznio istu tvrdnju, već govori o istrazi koja je u tijeku, Trump je odgovorio: 'Zato što ja zapravo ne znam dovoljno o tome.' Dodao je da će poštovati zaključke istrage o tom napadu.

vezane vijesti

Napad na školu ubrzo je postao jedna od najkontroverznijih epizoda u aktualnom sukobu na Bliskom istoku. Do trenutka kada je Trump iznio svoju tvrdnju već je bio u središtu međunarodne pažnje, a pojedini republikanski političari strahuju da bi mogao ozbiljno narušiti američku poziciju u ratu ako se pokaže da je za napad odgovorna američka vojska.

Prema analizi CNN-a i stručnjaka koji su proučavali dostupne dokaze, postoji velika vjerojatnost da je školu pogodio američki projektil. U međuvremenu se pojavila i nova videosnimka koja, čini se, prikazuje američku raketu usmjerenu prema pomorskoj bazi Iranske revolucionarne garde smještenoj neposredno uz školu.

Trump je pritom tijekom konferencije sugerirao i da druge države, uključujući Iran, koriste krstareće projektile tipa Tomahawk, iako Iran takvo oružje nema u svom arsenalu.

Tvrdnje o ulozi zaljevskih zemalja

Na istoj konferenciji za novinare Trump je također izjavio da su susjedne države u Perzijskom zaljevu navodno stale uz Sjedinjene Države i Izrael te počele napadati Iran.

'Njihovi susjedi u početku su bili uglavnom neutralni, ali kad su napadnuti, to je imalo suprotan učinak. Pridružili su nam se i počeli napadati Iran, i to vrlo uspješno', rekao je Trump, spominjući Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Katar. Međutim, takve tvrdnje ne odgovaraju stvarnom stanju.

Iran je doduše izveo napade na američke ciljeve u tim državama, ali nijedna od njih zasad nije ušla u rat protiv Teherana. Ujedinjeni Arapski Emirati, iako među najčešće pogođenima iranskim napadima, nisu odgovorili vojnim udarima, već pokušavaju djelovati diplomatskim i političkim pritiscima. Saudijska Arabija upozorila je da bi mogla uzvratiti ako se napadi nastave, ali se još nije uključila u sukob. Katar je izričito poručio da nije dio vojne kampanje protiv Irana i pozvao na smirivanje situacije.

Nezadovoljstvo takvim stavom saveznika izrazio je i republikanski senator Lindsey Graham, koji je na Fox Newsu kritizirao Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate zbog, kako je rekao, nedovoljne potpore.

Posljedice napada na Teheran
  • Posljedice napada na Teheran
  • Posljedice napada na Teheran
  • Posljedice napada na Teheran
  • Posljedice napada na Teheran
  • Posljedice napada na Teheran
    +6
Posljedice napada na Teheran Izvor: Profimedia / Autor: Shadati / Xinhua News / Profimedia

Sporne tvrdnje o posljedicama rata

Trump je na istoj konferenciji ustvrdio i da poremećaji u Hormuškom tjesnacu 'ne utječu previše na SAD' jer Amerika danas proizvodi znatne količine vlastite nafte.

Iako je to djelomično točno, globalno tržište nafte snažno je međusobno povezano, pa se poremećaji u opskrbi iz Perzijskog zaljeva odražavaju i na američko gospodarstvo, ponajprije kroz rast cijena energenata.

Tvrdnje bez potvrde obavještajnih službi

Trump je tijekom posljednjih dana iznio i niz tvrdnji o iranskim vojnim planovima, uključujući tvrdnju da je Teheran uskoro mogao razviti interkontinentalnu balističku raketu sposobnu pogoditi teritorij SAD-a te da je planirao napasti Ameriku i preuzeti dominaciju nad Bliskim istokom.

Za takve tvrdnje zasad nisu objavljeni dokazi niti su ih potvrdile poznate obavještajne procjene.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
neugodno buđenje

neugodno buđenje

Novi potres kod Petrinje, osjetio se posvuda: 'Grmilo i treslo'
TRUMPOV Rat u iranu

TRUMPOV Rat u iranu

Procurile informacije sa zatvorenog brifinga: 'Javnost ovo zaslužuje znati'
MODŽTABA HAMNEI

MODŽTABA HAMNEI

NYT: Novi vrhovni vođa Irana ranjen je u napadu i skriva se na tajnoj lokaciji

najpopularnije

Još vijesti