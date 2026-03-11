Iranski šef policije prosvjednicima: Sve naše snage imaju prst na okidaču

Šef policije u Iranu upozorio je građane da ne prosvjeduju za promjenu režima nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao Irance da ustanu protiv vodstva Islamske Republike.

„Svakoga tko izađe na ulice na zahtjev neprijatelja više nećemo smatrati prosvjednikom“, rekao je Ahmad-Reza Radan u utorak na državnoj televiziji. „Smatrat ćemo ga neprijateljem i tako ćemo se prema njemu i odnositi.“ „Sve naše snage imaju prste na okidaču“, dodao je šef policije.

Netanyahu pozvao Irance na rušenje režima

Ranije je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao Irance da se pobune protiv svoje vlade. Izrael i Sjedinjene Američke Države vode „povijesni rat za slobodu“, napisao je u poruci upućenoj iranskom narodu.

„Ovo je jedinstvena prilika u vašem životu da uklonite režim ajatolaha i dobijete svoju slobodu“, napisao je Netanyahu, dodajući: „Tražili ste pomoć i pomoć je stigla.“