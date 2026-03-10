usko grlo

Trump podivljao nakon što je Iran počeo postavljati mine u Hormuškom tjesnacu: Uklonite ih odmah

V. B.

10.03.2026 u 21:04

Izvor: EPA / Autor: ALI HAIDER
Iran je počeo postavljati mine u Hormuškom tjesnacu, najvažnijem svjetskom energetskom uskom grlu kroz koje prolazi oko petine ukupne svjetske trgovine sirovom naftom

Postavljanje mina zasad nije opsežno, posljednjih dana postavljeno ih je nekoliko desetaka, navode izvori. No Iran i dalje raspolaže s više od 80 do 90 posto svojih malih plovila i brodova za polaganje mina, rekla su za CNN dva izvora upoznata s američkim obavještajnim izvješćima, pa bi njegove snage mogle relativno brzo postaviti stotine mina u tom plovnom putu.

Trump zaprijetio Iranu

Iranska Revolucionarna garda, koja sada praktično kontrolira tjesnac zajedno s iranskom redovitom mornaricom, ima sposobnost rasporediti svojevrsni "pojas" raspršenih plovila za polaganje mina, čamaca napunjenih eksplozivom i obalnih raketnih baterija, izvijestio je CNN.

Nakon medijskih izvještaja da je Iran počeo postavljati mine u Hormuški tjesnac, oglasio se Donald Trump.

Nakndno je Trump objavio da je smerička vojska pogodila je i "potpuno uništila" deset iranskih brodova za polaganje mina.

