Trump podivljao nakon što je Iran počeo postavljati mine u Hormuškom tjesnacu: Uklonite ih odmah

Postavljanje mina zasad nije opsežno, posljednjih dana postavljeno ih je nekoliko desetaka, navode izvori. No Iran i dalje raspolaže s više od 80 do 90 posto svojih malih plovila i brodova za polaganje mina, rekla su za CNN dva izvora upoznata s američkim obavještajnim izvješćima, pa bi njegove snage mogle relativno brzo postaviti stotine mina u tom plovnom putu.

Trump zaprijetio Iranu

Iranska Revolucionarna garda, koja sada praktično kontrolira tjesnac zajedno s iranskom redovitom mornaricom, ima sposobnost rasporediti svojevrsni "pojas" raspršenih plovila za polaganje mina, čamaca napunjenih eksplozivom i obalnih raketnih baterija, izvijestio je CNN.