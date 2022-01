Procurila navodna prepiska prijatelja Mateja Periša. Sve proučava i policija

Osim što je ispitala sve Matejeve prijatelje, hrvatska policija je u posjedu i svih poruka koje su oni između sebe razmjenjivali

Djevojka mu nakon toga odgovara: "Da ali usput upa u priču u tom điru sa čovikom, možda nije planirao to. Ili ona koristi i ta čuda, da mu je ona nekog riješila."

Prijatelj joj tako piše: "Može bit i to šta ti govoriš. Al opet doša bi do... (navodi ime), reka idem riješiti, ne bi mu reka idem napravit đir po klubu. Ne znam stvarno šta reći."

Prijatelj joj odgovara: "Može biti stvarno, koliko znam ona ne koristi."

Djevojka dalje pita: "A jel mu bilo krivo što ste vi s njima uzeli, a on nije?"

Prijatelj joj dogovara: "Nije on ni zna. I to je bilo nakon što je on nesta."



Ovakvih poruka ima na desetine i policija sklapa mozaik potpune rekonstrukcije odnosa i događanja u klubu i poslije Matejevog odlaska, jer rekonstrukcija Matejeve trase kretanja i svega što je kamerama vidljivo je već obavljena, piše Slobodna Dalmacija.