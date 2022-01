Otac nestalog Mateja Periša: 'Ona mi je rekla da je te večeri Matej pokušao stupiti s njom u kontakt...'

Nenad Periš, otac nestalog Mateja Periša, na 15. dan potrage sastao se s ministrom unutarnjih poslova Aleksandrom Vulinom, čelnim ljudima srbijanske policije, ravnateljem te žandarmerije Vladimirom Rebićem, načelnikom beogradske policije Veselinom Milićem, njegovim zamjenikom, načelnikom krim policije te su svi zajedno plovilom žandarmerije obišli i područje oko Velikog ratnog otoka, piše Jutarnji list

'Ona mi je rekla da ju je te večeri Matej pokušao stupiti s njom u kontakt, jer je vidjela da ima propušten poziv. Naime, ja sam nju sreo na ulici ispred sjedišta beogradske policije prije desetak dana. Bio je to slučajan susret i ona mi je tada kratko rekla da se ona i Matej nisu čuli, ali da je imala njegov propušten poziv. Ali, to je bilo prije 23 sata kada je on bio spojen na WiFI mrežu i kad je bila zabilježena njegova zadnja aktivnost na WhatsAppu', rekao je Nenad Periš.

Djevojka, koja je također radila na organizaciji izleta, dugo poznaje Mateja, kao i njezin brat, koji inače nije bio dio Matejeva društva s kojim je bio u Beogradu. Vjerojatno je Matej, s obzirom na to da je ona bila u Beogradu, pokušao stupiti s njom u kontakt, pretpostavlja Nenad Periš.