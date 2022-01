Prijateljici Mateja Periša u Srbiji oduzet pasoš, prijatelji progovorili o dva računa iz Gotika

Matejeva prijateljica, Splićanka koja je u vrijeme njegova nestanka bila u Beogradu i s kojom je Matej pokušao komunicirati, ne smije napustiti Srbiju.

Srbijanska policija, prema informaciji za koju Jutarnji list nije uspio dobiti potvrdu, oduzela joj je putovnicu. S njom se prije više od desetak dana sreo u Beogradu, i to ispred zgrade policije, i Nenad Periš, Matejev otac, koji nam je rekao da mu je Maja rekla kako nije uspjela s Matejem ostvariti komunikaciju. No, je li to točno, tek se treba utvrditi.