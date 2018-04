Prije točno 400 godina izbila je zagrebačka građanska buna: Što je mit, a što istina o tom događaju?

Uske i zavojite stube na zagrebačkom Gornjem gradu, one koje spajaju Mesničku i Matoševu ulicu, zovu se od 1928. Klanac Grgura Tepečića. I kao što je većini Zagrepčana danas neobično među tolikim ulicama, trgovima, parkovima, avenijama i putovima vidjeti i jedan klanac, ništa manje pitanja ne izaziva ni Tepečićevo ime. Taj uzdar, bivši senator i gradski sudac koji je živio na današnjem Gornjem gradu upravo je na današnji dan prije 400 godina podigao malo poznatu građansku bunu u Zagrebu, a tko je bio Grgur Tepečić i zašto ju je podigao, za tportal otkriva Marijan Lipovac, povjesničar, publicist i vrstan poznavatelj zagrebačke povijesti

Kako su tvrdili povjesničari iz 19. i početka 20. stoljeća, uzdar Grgur Tepečić bio je borac za demokraciju te očuvanje prava i sloboda zagarantiranih Zlatnom bulom pa je 24. travnja 1618. podignuo pobunu protiv nametnute oligarhijske gradske vlasti plemića i bogatih građana, no nakon četiri godine vladavine izgubio je život. Tepečić je tako pretvoren u urbanog Matiju Gupca ili čak zagrebačkog Perikla, međutim kasnija povijesna istraživanja skinula su s njegova lika svu pozlatu, a na koncu mu dokinula i mučenički status.

'Događalo se da sudac i ostali dužnosnici budu birani više puta uzastopce, ali ipak je bio zadržan demokratski oblik izbora kako bi se spriječilo da vlast i formalno postane oligarhijska ili čak nasljedna. Među građanima se s vremenom počinju javljati klasne razlike i bogatiji su počeli prisvajati gradske službe, ali statut im je priječio to da se njihovo bogatstvo pretvori u stalešku prednost i zadržana je jednakost svih građana. Prema odluci iz 1383., član gradske uprave mogao je postati svaki građanin ako je više od tri godine uživao građansko pravo. Time se Gradec želio zaštititi od prevelikog utjecaja izvana, posebno plemstva i velikaša, kojih je međutim s osmanlijskim osvajanjima u Gradecu bilo sve više, kako stranaca tako i sitnih plemića iz Zagorja i Turopolja ', kazuje vrsni poznavatelj zagrebačke povijesti.

Kraj 16. i početak 17. stoljeća razdoblje je velikih promjena u strukturi Gradeca, a on je od 1242. uživao prava slobodnog kraljevskog grada i time bio izuzet od vlasti hrvatskog bana i bio podređen jedino kralju, uz vlastitu samoupravu. Lipovac podsjeća kako su, prema statutu, svi muški stanovnici Gradeca svake godine 3. veljače, na blagdan gradskog zaštitnika, svetog Blaža, birali gradsku upravu koja se sastojala od osam prisežnika i 20 vijećnika kojima je na čelu bio gradski sudac.

Povjesničar Marijan Lipovac u razgovoru za tportal ističe kako kroz priču o Tepečiću i njegovoj 'pobuni' na vidjelo izlaze mnogo krupniji događaji i procesi koji su se u to vrijeme zbivali u Zagrebu i Hrvatskoj, a u kojima su osobe poput tog buntovnog uzdara bile samo pijuni u rukama moćnijih.

Njima demokratski sustav koji je vladao u Gradecu nije bio po volji i nastojeći zadržati svoje plemićke povlastice težili su dokidanju postojećeg sustava te uvođenju novog, onog koji bi im, kao povlaštenom staležu, omogućio vlast u gradu. Prema navodima našeg sugovornika, njihovi planovi poklapali su se s težnjom bogatijeg i uglednijeg građanstva kojem nije odgovarala jednakost u pravima s nižim slojevima. Saveznik tih viših građanskih slojeva postat će sam kralj koji je heterogenu Habsburšku Monarhiju sastavljenu od niza zemalja s vlastitim pravnim sustavom želio pretvoriti u što je više moguće jedinstvenu državu sa središnjim institucijama u Beču, u kojoj bi sva vlast bila u njegovim rukama.

'To je nužno značilo ograničavanje prava plemstva i gradova, čije srednjovjekovne povlastice više ne odgovaraju aktualnom trenutku, što je za sobom povlačilo i promjene u gradskoj samoupravi. U Hrvatskoj je bilo pet slobodnih kraljevskih gradova (Varaždin, Gradec, Križevci, Koprivnica i Senj) i njima je u ime kralja upravljao tavernik, a tu je dužnost od 1603. do 1608. obnašao Toma Erdödy, bivši hrvatski ban i proslavljeni pobjednik u bitki kod Siska 1593. On je još kao ban dobro upoznao prilike u Gradecu i sve slabosti njegove uprave te je bio pobornik oligarhijskog načina upravljanja, kakav je bio uveden u nekim gradovima Ugarske i Austrije', pojašnjava Lipovac.

Kao tavernik, Erdödy je došao u poziciju da u Gradecu uvede novi sustav kojim se vlast više ne bi demokratski birala svake godine, nego povjerila nekolicini doživotnih senatora, a u tome je očito imao potporu kraljevskog dvora. I 2. veljače 1607., dan prije uobičajenog termina, skupština koju je činilo 80 građana prihvatila je novi statut i umjesto prisežnika izabrala 12 doživotnih senatora.

Građanski otpor protiv oligarhije

No među građanima se pojavio otpor zbog nametanja oligarhijskog sustava upravljanja, ali nije bio toliko snažan da bi nezadovoljnici mogli skinuli izabrane senatore. Tportalov sugovornik ističe kako je među izabranim senatorima bio i uzdar Grgur Tepečić, što je bio dovoljan dokaz da on nije bio nikakav demokrat i protivnik novog sustava, no događaji koji su uslijedili 1608. pokazuju da očito nije bio zadovoljan svojim statusom i da su mu ambicije bile veće.

'Te godine na Blaževo trebao se birati samo novi sudac (jer senatori su bili doživotni), međutim nezadovoljni građani svrgnuli su senatore i opet uveli stari poredak, koristeći Erdödyjevu odsutnost i stanje u državi u kojoj je bjesnio sukob između cara i kralja Rudolfa II i brata Matije. Tepečić je postao dekan, tj. vođa prisežnika koji su svi bili iz redova obrtnika. No krajem godine situacija se promijenila – Matija se 19. studenog okrunio za kralja, a za hrvatskog bana postavio upravo Erdödyja, koji ga je izvijestio o događajima u Gradecu. Matija II je stoga imenovao komisiju za uređenje prilika u Gradecu i dao joj naputak što da radi', ističe Lipovac, dodajući kako je komisija 3. veljače 1609. optužila vođe pobune da su ukinuli senatorsku čast i izabrali prisežnike, i to ljude 'najnižeg roda i staleža'.