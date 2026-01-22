Pretežno oblačan dan, u Dalmaciji kiša. HAK upozorava na skliske kolnike

Vjetar će biti uglavnom slab. Na Jadranu umjeren, prema otvorenome moru i jak istočni vjetar i jugo, na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura zraka bit će od -1 do 2 , a na Jadranu između 8 i 13 Celzijevih stupnjeva.

U unutrašnjosti je ponegdje moguća slaba oborina na granici kiše i snijega koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom, osobito u drugom dijelu dana.

HAK: Skliski kolnici

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica, a ponegdje ima i magle, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK) u četvrtak ujutro.

Vozače poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i ne kreću na put bez zimske opreme.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti idućih dana umjereno, u nedjelju i pretežno oblačno. Bit će većinom suho, rijetko uz slabe oborine na granici kiše i snijega, od subote povremena kiša, u nedjelju u gorju i susnježica i snijeg. U ponedjeljak na istoku većinom suho, a na zapadu će biti još malo slabih oborina, uglavnom uz granicu sa Slovenijom, javlja RTL.

Vjetar slab do umjeren, a temperatura uz južinu u blagom porastu, za vikend većinom iznad nule. Na Jadranu promjenjivo ili pretežno oblačno, bit će povremene kiše, u subotu na jugu lokalno izraženih pljuskova, a zatim ih u nedjelju može biti duž cijele obale. U novom tjednu postupno stabilnije. Puhat će umjereno i jako, u nedjelju i olujno jugo, a temperatura malo viša, za vikend dnevna lokalno i oko 15 stupnjeva.