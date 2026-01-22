Krhko primirje u Siriji pred slomom: Damask optužuje Kurde za smrt 11 vojnika

'Eksplozija se dogodila dok su sirijski vojnici premještali eksploziv', priopćio je SDF, optuživši sirijsku vojsku da je sama prekršila primirje napadima na više lokacija. Damask je kasnije objavio da je ukupno 11 vojnika poginulo, a 25 ranjeno u napadima SDF-a na vojne položaje prvog dana nakon proglašenja primirja.

Primirje je proglašeno u utorak, nakon što je sirijska vlada uspostavila kontrolu nad dijelovima sjeveroistočne Sirije. Vlada je priopćila da bi, u slučaju nepostizanja dogovora o 'punoj integraciji' SDF-a u sirijsku državu, kurdske snage mogle biti suočene s napadom na posljednja dva veća grada pod njihovom kontrolom - Hasakah i Qamishli.

'Nećemo poduzimati nikakve vojne akcije osim ako budemo napadnuti', rekao je čelnik SDF-a Mazloum Abdi, dodajući da je zaštita kurdskih područja "crvena linija". Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da SDF, kojeg Ankara smatra terorističkom organizacijom, mora "odložiti oružje i prestati s djelovanjem“ kako bi se izbjeglo daljnje krvoproliće.

Sjedinjene Države, koje su ranije bile glavni saveznik SDF-a u borbi protiv Islamske države, poručile su da više ne podržavaju partnerstvo s SDF-om, ali su izrazile zabrinutost zbog sudbine tisuća pritvorenih pripadnika Islamske države i civila u objektima koje čuva SDF. Američka vojska objavila je da je započela operaciju premještanja tih zatvorenika iz Sirije u Irak.