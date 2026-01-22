Dva zaplijenjena venecuelska tankera ponovno viđena kod Puerto Rica

Riječ je o supertankeru M Sophia, zaplijenjenom 7. siječnja dok je prevozio venezuelansku naftu, te manjem tankeru Galileo, zaplijenjenom prošlog tjedna. Tankeri su među sedam plovila povezanih s venezuelanskim izvoznim operacijama koje su u posljednjih nekoliko tjedana preuzele američke oružane snage i Obalna straža.

Tankeri nisu emitirali podatke o svom položaju, pa se njihova lokacija nije mogla pratiti sve do srijede. Ostalih pet zaplijenjenih brodova trenutno se nalazi blizu američkog Zaljeva, u vodama Venezuele i u blizini Škotske.