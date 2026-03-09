Anušića razljutilo pitanje o Milanovićevim tvrdnjama: Koji su to moji grijesi?!

Predsjednik Zoran Milanović brani suradnju s Izraelom . Upitan kako odgovara Milanoviću s obzirom na to da je ministru zamjerio da je išao u Izrael "kako bi okajao svoje grijehe".

Ministar Anušić rekao je, gostujući u Dnevniku Nove TV, da se kao država moramo pripremati i raditi, jačati naše oružane snage i sustave i da je Bliski istok puno bliže nego što mislimo. Rekao je i da ne postoji apsolutna sigurnost te da to ne mogu jamčiti ni druge zemlje, među kojima je i Izrael, koji ima najbolju i najjaču protuzračnu obranu s čeličnom kupolom.

"Koje moje grijehe? Koje ja grijehe trebam ikome okajavati? Ako je on to rekao, ja bih volio njega u četiri oka ili pred kamerama vašim da se pozovemo u studio, pa da mi objasni koji su moji grijesi, a koji su njegovi grijesi. Ja ne okajavam nikakve moje grijehe. Ono što sam radio i činio, radit ću ponovno i činit ću ponovno", izjavio je ministar obrane.

Rekao je i da je otišao u Izrael i da će otići ponovno jer s tom državom surađujemo i radimo na zajedničkim tehnologijama zato što želimo čuti njihova iskustva. Upitan je i jesu li ga Izraelci pitali za odlaske na koncerte Marka Perkovića Thompsona.

Thompson kao lanjski snijeg

"Pa njima je Marko Perković Thompson bitan koliko nama lanjski snijeg. Nemojmo se mi sami lupati čekićem po glavi cijelo vrijeme", odgovorio je Anušić.

Na pitanje je li se predsjednik države raspitivao oko uvođenja vojnog roka, ministar je rekao da nije, odnosno da barem njega nije ništa pitao.

Anušić je istaknuo da je odlična vijest to što samo jedan posto mladih ima priziv savjesti i da je to iznad svih očekivanja.

Tvrdi i da zasad nema potrebe da temeljno vojno osposobljavanje bude dulje od dva mjeseca. Naglasio je i kako će mladi ljudi koji ulaze u vojsku služiti svojoj domovini, ne nekom drugom i nikakvim ratovima, da to nije nikad bio smisao niti namjera i da to nikad nitko nije javno rekao.