Može li se kod nas dogoditi situacija kao u susjedstvu? Šušnjar: 'Ne'

Teško je bilo što predviđati u ovakvim nesigurnim vremenima u kojima živimo danas gledajući globalnu politiku, globalnu situaciju u svijetu po pitanju rata. Mi ćemo pratiti i spremni smo. Imamo spremnih još niz mjera na koji možemo utjecati ako dođe do eksplozije cijena da naši građani opet ostanu zaštićeni, imaju priuštivu naftu i naftne derivate.

Vlada je opet ograničila cijena goriva - što će biti za dva tjedna? Hoće li vlada opet morati intervenirati?

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar gostovao je u studiju RTL-a Danas i komentirao hoće li Vlada ponovno reagirati i može li doći do nestašice goriva. S njim je razgovarala Dajana Šošić.

Koje su to konkretno cijene, odnosno mjere ako se sukob nastavi?

Ako dođe do daljnjeg rasta koji će biti pretjeran mi smo tržište naftnih derivata vratili na tržišno formiranje cijena. One su nekad rasle, nekad padale. Najvažnije je da tržište radi svoj posao. Međutim, danas tržišne okolnosti nisu globalna ekonomija. Svjedoci smo i da su naši građani zaglavili u tom dijelu svijeta.

Ako se sukob nastavi, može li Vlada jamčiti da neće biti većih poskupljenja goriva u narednom periodu?

Vlada pomno prati cijene na tržištu goriva. Danas je teško bilo što jamčiti, ali vremena koja su iza nas i akcije vlade koja je poduzimala za svu energiju i druge proizvode koji naši građani, a i gospodarstvo koriste daje za pravo vjerovati građanima da će vlada itekako voditi računa o njima. Imamo primjere iz susjedstva da su ostali bez derivata na svojim pumpama.

Može li se to dogoditi kod nas?

Ne.

Vladin paket mjera na snazi je do kraja ožujka najavljivalo se postupno ili potpuno subvencija – što onda sada možemo očekivati vezano za cijenu struje i plina? Ostaju li subvencije i dalje?

Vlada je htjela s prvim travnja izaći iz svih subvencijskih mjera, ali okolnosti i prilike daju nam za naslutiti da će te mjere ostati i dalje.

Možete li biti konkretniji?

U šestom mjesecu se formira cijena grijanja pa ćemo moći biti precizniji i govoriti o drugim mjerama i izlasku iz tih mjera vezano za električnu energiju i cijenu plina.