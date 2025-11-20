rat u ukrajini

Gerasimov podnio raport Putinu: Zauzeli smo Kupjansk

V. B./Hina

20.11.2025 u 21:39

Putin i Gerasimov
Putin i Gerasimov Izvor: EPA / Autor: GAVRIIL GRIGOROV/KREMLIN / POOL
Bionic
Reading

Načelnik ruskog Glavnog stožera Valerij Gerasimov rekao je u četvrtak predsjedniku Vladimiru Putinu da su ruske snage preuzele kontrolu nad ukrajinskim gradom Kupjanskom

Kremlj je ranije priopćio da je Putin posjetio zapovjedno mjesto borbene skupine "Zapad" gdje se sastao s Gerasimovom i visokim vojnim dužnosnicima.

Putin je informiran o situaciji u Kostjantinivki i Kramatorsku u Donjeckoj regiji, kao i Kupjansku u Harkivskoj regiji, priopćio je Kremlj.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

"Jedinice skupine 'Zapad' oslobodile su grad Kupjansk i nastavljaju uništavati jedinice ukrajinskih oružanih snaga okružene na lijevoj obali rijeke Oskol", rekao je Gerasimov Putinu.

Gerasimov je također rekao Putinu da su ruske snage preuzele kontrolu nad 70 posto Pokrovska, kao i nad preko 80 posto Vovčanska.

Ukrajinska vojska odbacila je ruske tvrdnje o zauzimanju Kupjanska kao i o preuzimanju kontrole nad 70 posto Pokrovska.

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
prtisak na agresora

prtisak na agresora

Kallas: Plan EU-a je oslabiti Rusiju i podržati Ukrajinu
čeka se od siječnja

čeka se od siječnja

SAD jača pritisak na političare u BiH radi gradnje 'Južne interkonekcije'
stanje se ne smiruje

stanje se ne smiruje

Užas u Vijetnamu: 41 osoba poginula u poplavama, obilne padaline ne posustaju

najpopularnije

Još vijesti