Plenković: Stanje u Uljaniku nije posljedica poslovanja države, nego Uprave

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u petak kako Vlada ima motiv i političku volju da se održi brodogradnja te da pomogne Uljaniku i 3. maju, što mora biti napravljeno na zakonit način, a preliminarni stavovi Europske komisije praktično se u cijelosti podudaraju sa sugestijama koje su Upravi Uljanika na nacrt plana restrukturiranja dostavljala ministarstva gospodarstva i financija

Dodao je kako su ministarstva gospodarstva i financija od travnja do srpnja Upravi Uljanika nastojala reći da promijeni i popravi određene elemente te da se sada preliminarni stavovi Europske komisije "praktično u cijelosti podudaraju sa sugestijama" koje su joj na nacrt plana restrukturiranja dostavljala dva ministarstva.

Istaknuo je kako su tijela koja to trebaju činiti ponajprije policija i Državno odvjetništvo te da "to nije proces na koji na ovaj ili onaj način može utjecati politika". Zakonski okvir za to postoji, a postoje neovisna i samostalna tijela da na tome rade, rekao je Plenković i podsjetio kako je ministar Davor Božinović objasno da je od veljače u sklopu Ravnateljstva policije ustrojena posebna radna skupina koja radi na tome i čiji rad dobiva konkretne rezultate. "Što se tiče nekih drugih scenarija, kakve bi taj prosvjed mogao imati, mislim da je svima jasno da je jedno bit inicijative, a drugo su pokušaji manipulacije", upozorio je premijer Plenković.

Vezano uz tvrdnje s konferencije za novinare Nikole Kajkića da predmet "Ovčara" uopće nije postojao do 2017. godine i da je istraga opstruirana, Plenković je rekao kako se o tome raspitao te da ga je ministar Davor Božinović izvijestio da predstavnici Ravnateljstva policije tijekom popodneva imaju konferenciju za novinare na kojoj će iznijeti stajališta tog ravnateljstva.

Na molbu da komentira optužbe o navodnom nenamjenskom trošenju proračunskog novca u hrvatskim veleposlanstvima u Australiji i SAD-u, odgovorio je kako je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova od njegova ureda dobilo zamolbu da vidi o čemu se radi. "Cijelu tu priču ispitao je Uskok, odbacio je, i nemam što dodati na očitovanje Ministarstva vanjskih i europskih poslova", rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.