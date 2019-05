Predsjednik Trgovačkog suda prozvao Kolakušića da ga lažno i senzacionalistički optužuje za korupciju

Predsjednik zagrebačkog Trgovačkog suda Nino Radić odbacio je kao 'laži i objede' optužbe koje na njegov račun iznosi bivši sudac i izabrani zastupnik u Europskom parlamentu Mislav Kolakušić za kojeg navodi da ga putem društvenih mreža i drugih medija kontinuirano i neistinito prikazuje kao izvor korupcije u Hrvatskoj

Dodaje i da su, prema izvješću Ministarstva pravosuđa, u posljednje tri godine na Trgovačkom sudu evidentirane samo dvije potpuno zakonite ručne dodjele spisa, jednog zamolnicom, a drugog spajanjem predmeta za koji je potom Kolakušić osobno potpisao presudu.

Radić tvrdi da Kolakušić 'agresivno objavljuje neisitine u medijskom prostoru i dijeli putem društvenih mreža koje izrazito profesionalno uređuje'. Smatra i da svakodnevnim ponavljanjem neistine 'utječe na javno mnijenje, neosnovano ugrožava i šteti radu Trgovačkog suda u Zagrebu i predsjednika suda osobno'.

Svog bivšeg kolegu proziva da 'kao potpuni pravni profesionalac, stalnim i namjernim prozivanjem za navodno kazneno djelo Nine Radića, stvara posebne okolnosti kod opće javnosti'. No, Radić napominje da njemu kao predsjedniku suda nije dozvoljeno javno istupati na način kako to čini Kolakušić te da on za razliku od Kolakušića poštuje vladavinu prava, a u javnoj komunikaciji, naročito, Kodeks sudačke etike.

Radić napominje da Kolakušić nije laik već profesionalac upoznat kako se spisi dodjeljuju u rad na Trgovačkom sudu u Zagrebu te je imao uvid u sve procese rada što, potvrđuju podaci iz objava na Kolakušićevim društvenim mrežama.

Kolakušića je također prozvao što je lažno brojkom od 7113 navodnih nezakonitih dodjela spisa lažno prokazivao cijeli sustav, u kojem radi više od 300 ljudi, a ne samo njega kao predsjednika suda.

Unatoč svemu Radić kaže kako se nada da će Kolakušić savjesno, pošteno, marljivo i bez iznošenja neistina, štititi interese Republike Hrvatske u EU parlamentu zajedno s ostalim hrvatskim parlamentarcima.