Tko su ljudi koji su Kolakušiću na listi čuvali leđa? Zanimljiva ekipa: Od revizora, preko nastavnice i kirurga, do glazbenika

Uspio je ući u Europski parlament, ali Mislav Kolakušić ima puno veće ambicije. No s kime će ih ostvariti? Na njegovoj je listi 11 imena. Svi su oni zajedno dobili 1536 preferencijalnih glasova dok je nositelj liste, donedavni sudac, osvojio gotovo 69 tisuća glasova. Na listi je šarolika ekipa, od revizora i branitelja s propalom firmom, preko nastavnica, odvjetnice i kirurga, do vrsnog akademskog glazbenika

Mislav Kolakušić od nedjelje navečer prava je medijska zvijezda. Istupa, daje intervjue, gostuje na televizijama. No, kao i u kampanji, uz njega se, no više kao pozadina, pojavljuju ljudi s njegove liste, ali rijetko tko od njih dolazi do riječi.

Recimo, Davor Banović, koji je bio drugi na listi, odmah iza Kolakušića, i koji je osvojio 297 preferencijalnih glasova. Ovaj ovlašteni revizor te stalni sudski vještak za financije i knjigovodstvo s magistarskom titulom, a usto hrvatski branitelj, još je 2011. upozoravao na probleme kredita u 'švicarcima'. Autor je knjige: 'Metodologija revizije osnivanja - Kako spriječiti krađu kroz sustav', u kojoj, kako stoji na web stranici njegove tvrtke, na stručan i jednostavan način prikazuje razloge financijskog kraha domaćih banaka i drugih trgovačkih društava te daje kritički osvrt na provedbu tada važećeg Zakona o trgovačkim društvima.