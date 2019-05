Rezolutno 'ne' Dalije Orešković Kolakušiću: 'Sve što govori trebalo bi prepoznati kao opasnost'

'Draže mi je da osim balona popularnosti imamo realnu sliku koliko Start danas vrijedi, komentirala je predsjednica Strata Dalija Orešković rezultate ostvarene na proteklim izborima za Europski parlament na kojima njezina stranka nije osvojila ni jedan mandat

S obzirom na to da je korupcija bila jedna od okosnica programa Starta, a Mislav Kolakušić na istoj je temi osvojio mandat u Europskom parlamentu, urednik Igor Bobić upitao je Orešković je li možda Kolakušić na njezinoj temi osvojio glasove.

'Pitanje je je li Kolakušić uzeo mandat na mojoj temi. On priča o korupciji i kad pogledamo sadržaj kako se on misli boriti protiv nje, mi se u potpunosti razlikujemo. Koncentracija moći u jednoj osobi je plodno tlo za razvoj svega onoga što nije dobro u društvu', rekla je Orešković, a na upit je li moguća suradnja s Kolakušićem odgovorila je: 'Niti svjetonazorski niti programski, sve što on govori u svojim javnim nastupima smatram da bi jedno odgovorno društvo trebalo prepoznati kao opasnost'.

Rekla je kako bi Start spadao u opciju koja je na 'tragu novih vjetrova, svježih ideja, moderne građanske opcije' koja je naslonjena na socijalno zelene, lijeve politike.