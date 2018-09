Pravo ljetno vrijeme razveselit će mnoge, a sretnici se mogu rashladiti u moru

Pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti ujutro ponegdje kratkotrajna magla, a poslijepodne prolazno umjerena naoblaka, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak. Vjetar na kopnu bit će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Duž obale ujutro slaba i umjerena bura, od sredine dana zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31 °C

U Slavoniji, Baranji i Srijemu ponedjeljak će početi svježim, a ponegdje uz rijeke i maglovitim jutrom. Uz uglavnom sunčano vrijeme temperatura zraka će od jutarnjih 11 do 14 °C danju porasti na 26 do 28 °C. Vjetar slab, poslijepodne ponegdje do umjeren sjeverozapadni. U središnjoj će Hrvatskoj također pretežno sunčano. Ujutro će ponegdje biti kratkotrajne magle, a danju umjerene naoblake, prenosi HRT.

>>>Jesmo li zaluđeni vremenskom prognozom? Apsolutno! Znamo i zašto

Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15 °C, a najviša dnevna između 26 i 29 °C. U gorju i na sjevernom Jadranu sunčano uz povremeno malu do umjerenu naoblaku, a po kotlinama, posebice Like, ujutro će ponegdje biti i kratkotrajne magle. Na Jadranu će ujutro puhati slaba, ponegdje i umjerena bura, a danju tek rijetko umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15, duž obale i na otocima od 16 do 21. Najviša dnevna od 25 do 30. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije sunčano uz povremeno malo oblaka, uglavnom onih visokih.