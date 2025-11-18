Vjesnikov neboder je iznutra potpuno uništen, bivši radnik: To je stvoreno da gori kao šibica

Nešto iza 23 sata u ponedjeljak izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu. Kako se širi vertikalno, zahvatio je više katova i krovište, zbog čega je u njegovo gašenje uključen veliki broj vatrogasaca i tehnike. Srećom nema ozlijeđenih. Zasad nije poznat uzrok požara

Sažetak Kasno sinoć planula je zgrada Vjesnika u Zagrebu

u Zagrebu Vatrogasci su na terenu proveli cijelu noć, a gašenje se nastavlja i u utorak ujutro

Za promet su zatvorene Zagrebačka i Slavonska avenija

Uzrok buktinje još uvijek je nepoznat, a tportal je bio na licu mjesta

još uvijek je nepoznat, a tportal je bio na licu mjesta Požarište se pregledava termo-kamerama, a stigli su i statičari koji će procijeniti stanje konstrukcije

Izdane su preporuke za građane koji žive u blizini požarišta

Ozlijeđenih u požaru nema

Neboder je projektirao arhitekt Antun Ulrich, a nastao je na temelju natječaja iz 1957. godine. Sama gradnja protegnula se od 1963. do 1972.

14:26 - Bačić: Požar dohvatio arhive dijela ministarstava Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Siniša Jembrih rekao je Hini u utorak kako je situacija s požarom u Vjesnikovu neboderu iza 13 sati stabilna i pod nadzorom, malo vatre ima na zadnjem katu i nešto dima, a vatrogasci gase požar iznutra. "Malo vatre ima na zadnjem katu. Raskapamo dijelove požarišta da ne bi zaostala vatra i gasimo požar iznutra. Ima nešto dima na zadnjem katu ali rješavamo. Situacija je stabilna i pod kontrolom", istaknuo je u izjavi Hini zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih. Ističe da u ovom trenutku požar gasi 80 vatrogasaca. Na terenu je i policija, a ponovno je pušten tramvajski promet. Požar u Vjesnikovom neboderu na uglu Slavonske avenije i Savske ceste planuo je sinoć oko 23 sata. Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca i tehnike. Uzrok požara za sada se ne zna. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić obišao je danas požarište Vjesnikova nebodera. U izjavi medije pojasnio je što se sve točno nalazilo u zgradi Vjesnika, potvrdivši da je požar dohvatio određene arhive državnih ministarstava, a da su mnogi katovi u neboderu bili prazni. "Tu je u jednom dijelu bila arhiva Ministarstva rada i Ministarstva financija odnosno Porezne uprave. Brojni katovi bili su prazni, u njima nije bilo ništa. Ono što je dobro je da dodatan dio kompleksa zgrade u kojemu Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ima svoje slobodne prostore nije izgorio", rekao je Bačić. Istaknuo je kako je Republika Hrvatska suvlasnik u ovoj zgradi s još pet pravnih osoba te napomenuo da bi zgrada Vjesnika trebala biti obnovljena. "Naša namjera je da čim se steknu uvjeti i utvrdi kakvo je stanje konstrukcije da se krene u obnovu ili uređenje same zgrade. Ona je već sada zahtijevala uređenje te smo u postupku i razgovoru s ostalim suvlasnicima kako zgradu obnoviti i urediti", dodao je ministar Bačić. Iz Policijske uprave zagrebačke priopćili su ranije danas da je OKC PU dojavu o požaru zaprimio sinoć u 23.08 sati, na teren su odmah izašle sve žurne službe, a policija je osigurala mjesto događaja. Požar je bio vidljiv na zadnjim katovima te se proširio na još nekoliko katova zgrade, dodali su iz PU. Nakon što požar bude ugašen, odnosno steknu se uvjeti, obavit će se očevid.

14:03 - Bivši urednik Vjesnika: Bilo bi možda 1000 mrtvih "Tko je proveo 30 godina novinarske karijere u Vjesniku ne može se osjećati dobro", rekao je za RTL dugogodišnji novinar i urednik Vjesnika i Večernjaka Zlatko Herljević nakon što je požar progutao kultni zagrebački neboder. Dodao je da ga je zatekla ta prva vijest. "Kad vidiš te plamene jezičke kako gutaju nešto gdje si ti nekad radio, naravno da ti je teško", dodao je Herljević, koji je 12 godina proveo kao novinar te 18 godina kao urednik Vjesnika. Prisjetio se i interijera koji ga je užasavao. "Redakcije su bile koncipirane na stari način i to je sada i problem. Imali ste sobice s redakcijama, a bile su odvojene drvenim pregradama, odnosno panelima. Svaki urednik je bio zatvoren u svojim sobicama s novinarima. Te pregrade su zapravo bili drveni ormari koje su služile kao novinarske arhive. I u to vrijeme je bilo opasno. Taj neboder po meni nikad nije bio siguran", rekao je i dodao kako tada nije bilo zakona o pušenju i pušilo se o redakciji. "Mene iskreno čudi da tada već nije došlo do nekog požara", rekao je. S obzirom na to da je sve bilo puno papira i na broj ljudi koji je tamo radio, tragedija bi bila nezamisliva. Veliki problem bio je i u ventilaciji jer je bila centralna, a prozori se nisu dali otvoriti. "Da se tada dogodio neki požar bilo bi 500, 600, možda 1000 mrtvih. Ne smijem ni zamisliti što bi bilo", rekao je. "Najveći apsurd je što na vrhu zgrade i dalje, unatoč požaru, stoji natpis Vjesnik i Večernji. To kao da novinari poručuju - mi se ne damo", zaključio je Herljević. 12:21 Ulazak u zgradu nije siguran Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih rekao je u utorak prijepodne Hini da požar Vjesnikova nebodera i dalje gase s 30 vozila i 80-ak vatrogasaca koji se konstantno rotiraju, a požar se gasi izvana jer ulazak u zgradu zasad nije siguran. >>> pročitajte cijeli članak

12:14 Oglasila se policija Jučer, 17. studenog, Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave zagrebačke zaprimio je u 23.08 sati da je, iz zasad neutvrđenog razloga, izbio je požar u poslovnoj zgradi na Slavonskoj aveniji (zgrada Vjesnika). Od trenutka saznanja na teren su izašle sve žurne službe, a policija je osigurala mjesto događaja. Požar je bio vidljiv na zadnjim katovima te se proširio na još nekoliko katova zgrade.

Prema dosad utvrđenom ozlijeđenih osoba nema, a zbog sigurnosti građana zatvoren je promet Slavonskom avenijom od raskrižja sa Savskom cestom (oba smjera), Savskom cestom od raskrižja sa Slavonskom avenijom do raskrižja s Ulicom Prisavlje (oba smjera),Cvjetnom i Odranskom ulicom te se odvija obilaznim pravcima. Nakon što požar bude ugašen, odnosno steknu se uvjeti, obavit će se očevid.

12:01 Poplava 1964. godine Osim požara, neboder Vjesnika u svojoj povijesti stradao i u katastrofalnoj zagrebačkoj poplavi 26. listopada 1964. godine, kada su bile potpuno uništene redakcije Večernjeg lista i Sportskih novosti, dio rotacije, telefonska centrala, dio administracije, kotlovnice i skladišta papira. >>> pročitajte cijeli članak 11:45 Bivši radnik: 'To je kao stvoreno da gori kao šibica' 'Radio sam tu 28 godina. Unutra, kad uđete kroz lift, na svakom katu su staklena vrata, na podu je tapison, a zidovi su obloženi drvetom. To je kao stvoreno da gori kao šibica. Pod tom temperaturom nema spasa. Iznutra se gasiti ne može, znači mogu pustiti da dogori kao svijeća i zalijevati izvana. Mi smo radili rotaciju za novine, svašta se tu izmjenjivalo. Ali što će biti sa zgradom, to će reći struka', govori Krunoslav za 24 sata. 'Instalacije su stare, nema nikoga po noći kao što je bilo prije. Bio je jedan portir, i dok bi on čuo što se gore događa, već bi bilo gotovo', dodao je bivši radnik u Vjesniku. 11:17 Preporuke NZJZ Andrija Štampar Zbog požara koji je izbio u Vjesnikovom neboderu te mogućeg širenja dima na okolna područja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar izdaje sljedeće preporuke za zaštitu zdravlja građana koji žive neposredno uz požarište ili ne mogu izbjeći kretanje kraj požarišta >>> pročitajte cijeli članak 11:02 Tomašević: Razgovarat ćemo o projektiranju obnove ili rušenju zgrade 'Vatrogasci će vjerojatno tijekom dana još gasiti požar zato što se stalno razbuktava, na različitim etažama gore arhiva i namještaj, bitno je da vatrogasci ne dođu u opasnost tako da se gasi i iznutra i izvana s vozilima', rekao je Tomislav Tomašević. Požar je izbio u ponedjeljak oko 23 sata, a još se ne zna koji je uzrok. Postoje neke sumnje ali radit će se očevid koji će utvrditi točan uzrok požara, dodao je. Vjesnikov neboder jedna je od najvećih i najpoznatijih zgrada u Zagrebu. Nažalost, vidi se izvana, a vidjeli smo i iznutra da je šteta totalna, kaže Tomašević. Većinski vlasnik zgrade je država, u njoj se čuvala arhiva. Tomašević je najavio da će razgovarati s predstavnicima države kako bi se utvrdila šteta i krenulo u projektiranje obnove ili rušenje zgrade kako bi se izgradila nova. >>> pročitajte cijeli članak

10:40 Plenković: Šteta je velika Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je u utorak kako je šteta na zgradi Vjesnika u Zagrebu velika, no najvažnije je da nema nikakvih žrtava, a država će poduzeti mjere da se ta zgrada obnovi. 'Ne znamo kako je do požara došlo. Država je suvlasnik nebodera s 60 i nešto posto, a tu su i druge pravne osobe koje su također suvlasnici. No, bitno je da nema nikakvih žrtava. Šteta je velika, to je golim okom vidljivo', kazao je Plenković u Vukovaru gdje sudjeluje na obilježavanju Dana sjećanje na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Malo prije ponoći, na vrhu Vjesnikovog nebodera buknuo je požar, a vatra se ubrzo proširila i na ostale katove ispod. 'Više informacija bit će poznato kada svoj posao do kraja obave Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, policija i druge službe koje su sudjelovale u osiguranju i gašenju požara', naglasio je premijer Plenković.

Sinoć oko 23h izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu. Zahvaljujemo svim interventnim službama - policiji, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zagreba i svim vatrogascima koji su odmah izišli na teren i ulažu napore kako bi se požar stavio pod kontrolu. — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) November 18, 2025

'Vidjet ćemo koji su uzroci. Ministarstvo nadležno za državnu imovinu, to je ministarstvo gospodina Bačića, kao i drugi resori, poduzet će mjere da se ta zgrada uredi i obnovi'. >>> pročitajte cijeli članak 10:26 Crnić: Zgrada je unutra potpuno uništena 'Požar je pod kontrolom, ali normalno da tu ima još sporadičnih izbijanja i otvorenog plamena jer do nekih prostorija jednostavno ne možemo doći. Te probleme rješavamo vanjskom navalom pomoću visinskih vozila. Zgrada je s unutarnje strane u potpunosti uništena, a detaljne procjene možemo dati kada se požar u potpunosti sanira', govori Domagoj Crnić, vatrogasac i zapovjednik smjene za Jutarnji list. 9:42 Termo-kamere i statičari Gašenje i sanacija velikog požara Vjesnikovog nebodera u Zagrebu koji je planuo sinoć, i dalje traje, požarište se pregledava termo-kamerom, a na mjesto događaja dolaze statičari koji će procijeniti stanje konstrukcije, objavilo je u utorak ujutro Ravnateljstvo policije.

➡ NOVO - Gašenje i sanacija požara je u tijeku; požarište se pregledava termo-kamerom; na mjesto događaja dolazi statičar koji će procijeniti stanje konstrukcije; promet oko Vjesnika je zatvoren — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) November 18, 2025

Zatvoren je plin i isključena električna energija za cijeli objekt koji se nalazi na Slavonskoj aveniji. Promet oko Vjesnika je zatvoren.

Požar trenutačno gasi više do 90 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Zagreb sa 30 vozila.

Požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji planuo je sinoć oko 23 sata. Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca i tehnike. Uzrok požara za sada se ne zna. Na požarište je rano jutros došao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je rekao kako je, prema onome što je vidio 'šteta totalna'. 9:32 Tportal na licu mjesta Reporter tportala Ivor Kruljac je na licu mjesta. 'Obzirom da je sinoć bilo nevrijeme, kad sam čuo prasak, povezao sam to s tim, no očito se dogodilo nešto drugo. Došli su vatrogasci i policija, vidjela su se rotacijska svjetla... Šteta je jer je Vjesnikova zgrada simbol Zagreba, no s druge strane već godinama stoji bez ikakave uporabne svrhe. Po mom mišljenju i treba izgraditi nešto funkcionalno ovdje', rekao je očevidac koji 17 godina živi u susjedstvu za tportal. Nakon što se stanje smirilo, vatra se jutros nakratko opet rasplamsala.

9:08 Oglasili su se iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 'Sinoć, 17. studenog 2025. godine, oko 23 sata izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a vatra se širila vertikalno te je zahvatila više katova i krovište, zbog čega je u njegovo gašenje uključen veliki broj vatrogasaca. Zahvaljujemo svim interventnim službama – policiji i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba i svim vatrogascima koji su odmah izišli na teren i ulažu iznimne napore kako bi se požar stavio pod kontrolu.

Uzrok požara je zasad nepoznat, a istraga će pokazati kako je došlo do njega. U zgradi je isključen plin i električna energija kako bi se spriječila veća šteta. Nasreću nema ozlijeđenih. Republika Hrvatska suvlasnica je Poslovnog kompleksa Vjesnik zajedno s drugim pravnim osobama.

Dio koji je zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks) koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koristi za rad službenika nije zahvaćen požarom. Ministarstvo će poduzeti sve radnje kako bi se što prije pristupilo sanaciji nastale štete i obnovi cijelog kompleksa'.

8:45 Laganini FM: Sramotno je da se dopustilo da zgrada ovako propada Cijelu su noć gorjeli i prostori radijske postaje Laganini FM, koji su ujedno jedni od rijetkih poslovnih ureda ovog nebodera. U razgovoru za Jutarnji list, članica uprave za prodaju i marketing laganini.fm-a, Petra Jakob, rekla je da je dio njihovih zaposlenika cijelu noć bio na terenu i da prate situaciju iz sata u sat. 'Moram napomenuti kako je zaista sramotno da se dopustilo da zgrada Vjesnika, koja je jedan od simbola Zagreba, ovako propada. Koliko mi je poznato, na 15. katu nalazi se još i arhiv Porezne uprave, a ironično je da zgradu još u najvećem dijelu koristi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine', poručila je Jakob.

7:56 Požar se neobično ponaša Vatra je krenula s krova i brzo se proširila na srednji dio zgrade te donje katove. Požar se neobično ponaša, a gašenje će potrajati cijeli dan, prenosi HRT. Ovako je stanje izgledalo u utorak ujutro.

07:26 Požar se gasi i jutros Nastavlja se gašenje Vjesnikovog nebodera, iza vatrogasaca je teška noć.

07:07 'Šteta je velika. Bez obzira što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira. Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava. Na intervenciju su krenula tri vozila iz najbliže postaje. Čim smo vidjeli otvoreni plamen, odmah smo zatražili dodatnu intervenciju. Opasno je jer, kad su se ekipe počele penjati i gasiti, vidjeli smo da se požar počeo pojavljivati na donjim katovima, čak i u prizemlju, što znači da se širio kroz ventilacije', rekao je Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i dodao: 'Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati', poručio je. 06:44 Stanje na požarištu je oko šest sati izgledalo puno bolje nego sat ili dva prije toga. Vatra se smanjila i nije bilo otvorenog velikog plamena, iako je na mnogim katovima i dalje gorjelo. Šef zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih je kratko rekao da se požar još gasi, da ima džepova.

06:19 U 6 sati ujutro plamen je manji, potvrdio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, prenosi Net.hr. Vatrogasci će cijeli dan gasiti buktinju. 'Razbuktava se na različitim etažama, arhiva i namještaj. Isto tako je bitno da vatrogasci ne dođu u opasnost tako da se gasi i iznutra i izvana', rekao je gradonačelnik i dodao da se još ne zna koji je uzrok požara. 'Postoje neke sumnje, ali radit će se očevid', rekao je Tomašević. Nema opasnosti od urušavanja zasad. Najbitnije je da nema žrtava i najvažnija je sigurnost vatrogasaca, dodao je. 'Vidjeli smo izvana, a vidi se i iznutra da je šteta totalna. Većinski vlasnik je država. Vidjet će statičari na kraju je li konstrukcija - koja je armirano betonska - za rušenje ili će se ići u nekakvu obnovu. Ono što se nadam jest, s obzirom na to da će ova zgrada koja će izgledati kao ruglo, ići što prije u obnovu ili će se raditi nova', rekao je gradonačelnik. Na pitanje kako izgleda zgrada iznutra jer je Tomašević u jednom trenutku ušao unutra, rekao je: 'Samo na donju etažu, bez brige, nisam ulazio na samo požarište.'

06:12 Zgrada Vjesnika i dalje gori. U jednom trenutku činilo se da se vatra malo smirila, ali onda je opet buknula. Gasi ga gotovo stotinu vatrogasaca s 30 vozila, javljaju 24sata.

Zatvoren dio Savske 05:13 Dio Savske je zatvoren za prolaz automobilima, javlja Jutarnji list. Od skretanja na Prisavlje do Slavonske sve je puno vatrogasaca i policije. Spomenuti dio Cvjetnog naselja je okružen policijom koja usmjerava pješake i automobile. Sa zgrade i dalje padaju goruće ploče kako se požar širi. Radnici u blizini, koji se u okolici nalaze čitavu noć, kažu da se vatra izrazito brzo proširila. 'Prvo je planuo gornji kat. Onda je počela sredina pa donji dio. Opasnost je velika i zbog ploča koje padaju. Vatra vrlo nelogično gori', kazali su za Jutarnji.

Simbol Zagreba i novinarstva 05:09 Visok 67 metara protegnutih na 16 katova, Vjesnik je bio simbol modernističkog optimizma, napretka i tehnološkog razvoja. Zgrada je to koja je obilježila cijelo jedno, sada minulo, doba. >>Pročitajte više OVDJE<< Vjesnikov neboder gori već satima 04:50 Objavljen je video koji navodno pokazuje početak buktinje, a koja je krenula na pretposljednjem katu nebodera. Požar traje već šest sati, a video možete pogledati na poveznici. Građani koji su svjedočili požaru rekli su za RTL da su čuli 'udar, nešto poput udara groma'. 04:23 Vatra se i dalje širi te probija na niže katove. Promet oko nebodera je i dalje ograničen zbog intervencije hitnih službi. Mole se vozači da pripaze kod prolaska i poštuju upute policajaca na terenu. Neki od okupljenih koji su se našli u blizini nebodera u vrijeme požara kazali su kako im je žao što gori jedan od simbola grada Zagreba. 'Vatrogasci se trude, ali ne vjerujem baš da mu ima spasa', kazao je jedan od njih za HRT.

'Nemamo saznanja o ozlijeđenima' 04:03 Dinka Živalj, glasnogovornica Grada Zagreba, kratko je prokomentirala požar nebodera za Novu TV. 'Riječ je o državnoj imovini, ali smo u stalnom kontaktu s vatrogascima koji čine sve da požar što prije ugase. Nemamo saznanja da je netko stradao, a uzrok i štetu će utvrditi nadležne institucije', kazala je Živalj.

04:00 Pogledajte najnoviji video koji je snimio naš reporter Niko Matičević. Na snimci se vidi kako s nebodera padaju zapaljeni dijelovi.

Požar u Vjesnikovom neboderu Izvor: tportal.hr / Autor: Niko Matičević / tportal.hr

'Nema opasnosti od urušavanja' 03:56 Siniša Jembrih, zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca, rekao je kako su zbog krhotina i stakla koji su otpadale sa zgrade morali povući vatrogasce, te da oni trenutačno gase vatru samo s vanjskih pozicija oko nebodera. Rekao je i da nema opasnosti od urušavanja objekta.

Bačić: 'Nije još poznat uzrok požara' 03:37 Nedaleko od Vjesnikova nebodera zatekao se ministar graditeljstva Branko Bačić. Reporteru Nove TV je rekao tek kako o požaru zna isto ono što je dosad poznato. 'Još ne znamo što je uzrokovalo požar', rekao je ministar. Stalno pristižu nove fotografije i snimke, niže pogledajte trenutačno stanje koje je snimio naš reporter. >>Pogledajte veliku fotogaleriju požara u Vjesnikovu neboderu i dramatične snimke<<

03:27 Najnovija fotografija požara u Vjesniku. 'Izgleda kao da će se neboder srušiti, požar se nastavlja širiti. Pada i dalje materijal sa zgrade', javlja naš novinar Niko Matičević.

03:15 Pucaju stakla, sa zgrade cijelo vrijeme padaju zapaljeni dijelovi. Vatrogasci pokušavaju spriječiti širenje požara. Kroz prozore se, osim crvenih i narančastih, vidi kako suklja i plavi plamen. Osjeća se jak miris paljevine.

Požar u Vjesnikovu neboderu Izvor: tportal.hr / Autor: tportal

03:07 Iz Ravnateljstva Civilne zaštite javljaju da požar u ovom trenutku gasi 93 vatrogasaca s 30 vozila.

Gori Vjesnikov neboder Izvor: tportal.hr / Autor: tportal

02:58 Zbog nepropisnog parkiranih automobila koji su blokirali prolaze i hidrante, u pomoć vatrogascima stigli su 'pauci' Zagrebparkinga, javlja naš reporter Niko Matičević.

Vjesnikov neboder u plamenu Izvor: tportal.hr / Autor: tportal

02:56 Zatvoren je plin i isključena električna energija za cijeli neboder, javlja Ravnateljstvo civilne zaštite.

Požar u Vjesniku Izvor: tportal.hr / Autor: tportal







+4 Požar u Vjesniku Izvor: tportal.hr / Autor: tportal

02:54 'Požar je zahvatio više katova i krov zgrade te se agresivno širi vertikalno. Zbog velike opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale i provode aktivnu obranu objekta. Do sada angažirano s logističkim vozilima 25 vozila i 78 vatrogasaca. Sve postaje su popunjene rezervnim snagama. Intervencija je i dalje u tijeku', javljaju iz Vatrogasne postrojbe Zagreb.

01:00 Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH objavilo je da požar gasi 66 vatrogasaca s 20 vozila te da je požar zahvatio šesti, deveti i dvanaesti kat.

Požar u Vjesnikovu neboderu Izvor: tportal.hr / Autor: Niko Matičević

00:10 Zbog obujma požara policija je zatvorila sve ulice za promet.

00:00 'Požar se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama', doznaje se iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Požar na zadnjem katu Vjesnikova nebodera ponovno se rasplamsao Izvor: tportal.hr / Autor: Niko Matičević

23:45 Niko Matičević, reporter tportala koji je na licu mjesta, javlja da sa zgrade padaju krhotine uokolo nebodera te da je požar na vrhu zgrade van kontrole. Stanari Cvjetnog naselja preparkiravaju automobile u strahu od urušavanja nebodera, javlja naš reporter.

23:37 U Vjesnikovu neboderu u Zagrebu iza 23 sata zahvatio je požar. Na teren izašao veliki broj vatrogasnih ekipa, ali se požar velikom brzinom širio kroz konstrukcijske otvore i zahvatio nekoliko katova i situacija je postala dramatična. 'Zaprimljena je dojava građana o pojavi gustog crnog dima i vidljivog plamena koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. Vatrogasne snage započele su gašenje odmah po dolasku na mjesto intervencije. Požar se širi vertikalno te zahvaća više katova i krovište, zbog čega je zatraženo uključivanje dodatnih snaga i tehnike', izvijestili su zagrebački vatrogasci.