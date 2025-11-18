kiša pomogla

Kakva je kvaliteta zraka nakon požara u Vjesniku? Opet se oglasio Štampar, evo što savjetuju građanima

I.J./Hina

18.11.2025 u 16:02

Pogled na tinjajući neboder Vjesnika
Pogled na tinjajući neboder Vjesnika Izvor: Neva Žganec/Josip Mikacic/PIXSELL / Autor: PIXSELL
Bionic
Reading

Ravnatelj NZJZ "Dr. Andrija Štampar" Branko Kolarić rekao je u utorak da nije došlo do povišenja koncentracije štetnih tvari nakon noćašnjeg požara Vjesnikova nebodera u Zagrebu, kvaliteta zraka je dobra, a na 40 senzora u Gradu se mjere osnovni parametri kvalitete zraka

Dr. Kolarić, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) u izjavi za medije vezano uz noćašnji požar Vjesnikovog nebodera na uglu Slavonske avenije i Savske ceste, naglasio je da se na 40 senzora u Gradu osnovni parametri kvalitete zraka mjere kontinuirano. Podsjetio je kako se proteklih dva tjedna dosta govorilo o koncentracijama PM čestica u zraku (particulate matter) koje su bile visoke zbog meteoroloških uvjeta.

Požar u Vjesniku agresivno se širi
  • Požar u Vjesniku agresivno se širi
  • Požar u Vjesniku agresivno se širi
  • Požar u Vjesniku agresivno se širi
  • Požar u Vjesniku agresivno se širi
  • Požar u Vjesniku agresivno se širi
    +86
Požar u Vjesniku Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac

"Noćas je padala i kiša, ima i vjetra tako da se ono što se u požaru oslobodilo brzo razvodnilo, i u drugim dijelovima grada nema nikakvog izmjerenog zagađenja", dodao je Kolarić.

Čestice PM2 i PM 10 , ugljični dioksid, ugljični monoksid, dušikov dioksid, sumporov dioksid i ozon nisu bili povišeni ni na jednom mjestu, rekao je.

Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

Na samom požarištu i na još tri lokacije - Nacionalna sveučilišna knjižnica, Svetice i kod Green Golda u Radničkoj s pokretnim aparatom koji mjeri više od 1000 spojeva koji mogu biti akutno toksični za građane, nisu bili povišeni, izvijestio je ravnatelj NZJZ-a.

No, napomenuo je da je NZJZ izdao preporuke za ljude koji žive uz samu (Vjesnikovu) zgradu, tamo gdje ima dima, da ne otvaraju prozore te da se ventilacijski sustavi postave na recirkulaciju unutarnjeg zraka, kako bi se zaštitili od požarnog dima koji može nadražiti dišne puteve i izazvati smetnje kod kroničnih bolesnika, male djece i trudnica.

vezane vijesti

"Nitko zdravog razuma neće to udisati, ako ne mora, a ako baš morate prolaziti, stavite FP2 ili FP3 maske radi čestica koje sigurno nastaju izgaranjem - čađa i pepeo da ih ne udišete", preporučio je dr. Kolarić.

Odgovarajući na novinarski upit vezano uz azbest, Kolarić je rekao da koliko se sjeća, već je ranije uklonjen (iz nebodera), a sve da ga je i bilo, dodao je, azbest kada gori nema trovanja. Pojasnio je da azbestozu izaziva dugotrajno udisanje azbestnih čestica koje se talože u plućima.

Požar
  • Požar u Vjesnikovu neboderu
  • Požar u Vjesnikovu neboderu
  • Požar u Vjesnikovu neboderu
  • Požar u Vjesnikovu neboderu
  • Požar u Vjesnikovu neboderu
    +73
Požar u Vjesnikovu neboderu Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL

U požaru, ako azbest gori, kao i sve druge čestice, može iritirati dišne puteve, ali više specifično se s azbestom ne događa, rekao je ravnatelj NZJZ "Andrija Štampar" Branko Kolarić.

Požar u Vjesnikovom neboderu na uglu Slavonske avenije i Savske ceste  planuo je sinoć oko 23 sata.  Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca i tehnike. Uzrok požara za sada nije poznat i utvrdit će se očevidom.

>>>Sve o požaru Vjesnikovog nebodera pročitajte OVDJE.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
REPORTAŽA

REPORTAŽA

Vukovar 2025., grad mladih došljaka: 'Mi Hercegovci težimo Zagrebu, ali ovakvu dobrotu nigdje nisam osjetio'
severe weather europe

severe weather europe

Objavljena nova prognoza za zimu: Europu će dočekati dipolarni poremećaj, evo što to znači
putuje u tursku

putuje u tursku

Ovome se Zelenski nije nadao: Iz Rusije stigla žestoka reakcija

najpopularnije

Još vijesti