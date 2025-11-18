Jembrih: Ulazak u zgradu još nije siguran, pred vatrogascima odluka

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih rekao je u utorak prijepodne Hini da požar Vjesnikova nebodera i dalje gase s 30 vozila i 80-ak vatrogasaca koji se konstantno rotiraju, a požar se gasi izvana jer ulazak u zgradu zasad nije siguran

'Sada ćemo vrlo brzo odlučiti hoćemo li ići u ponovnu unutarnju navalu ili ćemo ostati vani, isključivo zbog sigurnost vatrogasaca. Morat ćemo odlučiti hoćemo li ići s vatrogascima unutra ili ćemo pričekati još malo dok ne budemo potpuno sigurni da je unutra sigurno ući', dodao je Jembrih.

Požar u Vjesnikovom neboderu Izvor: tportal.hr / Autor: Niko Matičević / tportal.hr

Požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji planuo je sinoć oko 23 sata. Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca i tehnike. Uzrok požara za sada se ne zna. Jembrih je izvijestio da je sada situacija nepromijenjena s obzirom da su se noćas morali povući iz zgrade jer su 'ostali na neki način zarobljeni u požaru' koji je počeo na 13. katu pa se prebacio na peti kat, pa je krenuo prema vatrogascima tako da su počeli vrlo oprezno gasiti izvana, međutim i to je bilo otežano zbog padajućih predmeta i stakla.

Zagreb: Nastavlja se gašenje Vjesnikovog nebodera, teška noć iza vatrogasaca Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL







+2 Zagreb: Nastavlja se gašenje Vjesnikovog nebodera, teška noć iza vatrogasaca Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Dodao je da su također krenuli gasiti požar i iznutra od samog podruma jer je na svim katovima počela gorjeti vatra. Iz podruma su krenuli prema gore i došli su do 13. kata, a nažalost zadnja dva kata - 14. i 15. se nisu usudili gasiti i sada je došlo do ponovne pojave plamena.