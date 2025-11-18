vjesnik u plamenu

Jembrih: Ulazak u zgradu još nije siguran, pred vatrogascima odluka

Bi. S. / Hina

18.11.2025 u 12:20

Izgorio je Vjesnikov neboder
Izgorio je Vjesnikov neboder Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Bionic
Reading

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih rekao je u utorak prijepodne Hini da požar Vjesnikova nebodera i dalje gase s 30 vozila i 80-ak vatrogasaca koji se konstantno rotiraju, a požar se gasi izvana jer ulazak u zgradu zasad nije siguran

'Sada ćemo vrlo brzo odlučiti hoćemo li ići u ponovnu unutarnju navalu ili ćemo ostati vani, isključivo zbog sigurnost vatrogasaca. Morat ćemo odlučiti hoćemo li ići s vatrogascima unutra ili ćemo pričekati još malo dok ne budemo potpuno sigurni da je unutra sigurno ući', dodao je Jembrih.

Požar u Vjesnikovom neboderu Izvor: tportal.hr / Autor: Niko Matičević / tportal.hr

Požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji planuo je sinoć oko 23 sata. Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca i tehnike. Uzrok požara za sada se ne zna.

Jembrih je izvijestio da je sada situacija nepromijenjena s obzirom da su se noćas morali povući iz zgrade jer su 'ostali na neki način zarobljeni u požaru' koji je počeo na 13. katu pa se prebacio na peti kat, pa je krenuo prema vatrogascima tako da su počeli vrlo oprezno gasiti izvana, međutim i to je bilo otežano zbog padajućih predmeta i stakla.

Zagreb: Nastavlja se gašenje Vjesnikovog nebodera, teška noć iza vatrogasaca
  • Zagreb: Nastavlja se gašenje Vjesnikovog nebodera, teška noć iza vatrogasaca
  • Zagreb: Nastavlja se gašenje Vjesnikovog nebodera, teška noć iza vatrogasaca
  • Zagreb: Nastavlja se gašenje Vjesnikovog nebodera, teška noć iza vatrogasaca
  • Zagreb: Nastavlja se gašenje Vjesnikovog nebodera, teška noć iza vatrogasaca
  • Zagreb: Nastavlja se gašenje Vjesnikovog nebodera, teška noć iza vatrogasaca
    +2
Zagreb: Nastavlja se gašenje Vjesnikovog nebodera, teška noć iza vatrogasaca Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Dodao je da su također krenuli gasiti požar i iznutra od samog podruma jer je na svim katovima počela gorjeti vatra.

Iz podruma su krenuli prema gore i došli su do 13. kata, a nažalost zadnja dva kata - 14. i 15. se nisu usudili gasiti i sada je došlo do ponovne pojave plamena.

vezane vijesti

'Zbog sigurnosti vatrogasaca nismo dali da idemo dalje unutra, nego smo se povukli. Požar se mora gasiti tako da se uđe u požar i zagazi čizmom a to nije šetanje kroz kancelariju nego se prolazi kroz izgorjelo, pobacano, vrlo je opasno unutra', kaže Jembrih. 

Napominje da sada moraju odlučiti hoće li vatrogasci ući u Vjesnikov neboder ili će još pričekati dok ne bude potpuno sigurno ući. Požar se zasad gasi izvana.  

Jembrih nije htio prognozirati kada će požar biti ugašen. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
REPORTAŽA

REPORTAŽA

Vukovar 2025., grad mladih došljaka: 'Mi Hercegovci težimo Zagrebu, ali ovakvu dobrotu nigdje nisam osjetio'
severe weather europe

severe weather europe

Objavljena nova prognoza za zimu: Europu će dočekati dipolarni poremećaj, evo što to znači
putuje u tursku

putuje u tursku

Ovome se Zelenski nije nadao: Iz Rusije stigla žestoka reakcija

najpopularnije

Još vijesti