Hram novinarstva zapošljavao je skoro 6000 ljudi, a neboder je stradao i u katastrofalnoj poplavi

Vjesnikov neboder, protekle noći izgorio u požaru, bio je središte najmoćnije novinsko-izdavačke kompanije jugoistočne Europe koja je u trenucima najveće slave tijekom 1980-ih imala gotovo 6000 zaposlenih i godišnje prodavala više od 200 milijuna novinskih izdanja

NIŠPRO Vjesnik (Novinsko-izdavačka, štamparska i prodajna radna organizacija) sa sjedištem u neboderu u zagrebačkoj Slavonskoj aveniji u bivšoj se Jugoslaviji izborio za status najuspješnije medijske kuće, koja je krajem 80-ih zasjenila i srbijanski tisak - Borbu, ali i moćnu beogradsku Politiku nadmašivši ih u nakladama i utjecaju. Kamen temeljac za neboder položen 1959. godine Simbol zagrebačkog novinskog tiska - neboder Vjesnika bio je osmišljen pod vodstvom energičnog partizanskog generala Đure Kladarina koji je 1953. bio postavljen za direktora Vjesnika. Odmah je počeo stvarati veliko izdavačko poduzeće, shvativši da zagrebačko novinarstvo, razbacano po više dislociranih redakcija i bez moderne tiskare, nema nikakvu perspektivu.

Temelj kuće Vjesnik bio je tada postavljen nabavom nove novinske rotacije, a nakon toga i preseljenjem tiskare i redakcija na novu lokaciju. To je bio Kladarinov projekt, koji se počeo ostvarivati polaganjem kamena temeljca za legendarni neboder 1959. godine, kada su Vjesniku pripojena manja zagrebačka novinsko-izdavačka poduzeća, pokrenuti listovi Arena i Globus, te najtiražnije i najuspješnije Vjesnikovo izdanje - Večernji list . Vjesnikov neboder arhitekta Antuna Ulricha bio je u potpunosti opremljen i osmišljen isključivo za novinsko – izdavačku djelatnost te je od 1972. primio prve novinske redakcije. Slijedio je rast novinskih naklada i utjecaja hrvatskih tiskanih izdanja u bivšoj državi i Europi, a Vjesnik je status vodeće medijske kuće u bivšoj Jugoslaviji ostvario 1984. kada je tiskao i prodao više novinskih izdanja od Politike.

Potvrdilo se to i od 1985. do 1987. kada je iznimno vještim poslovanjem i dobro skrojenim uredničkim koncepcijama novinskih izdanja zadržao primat u tiskanoj i prodanoj tiraži – iznimno visokoj i u današnjim europskim razmjerima. Primjerice, 1985. tiskano je više od 267 milijuna novinskih izdanja (267, 288.842) i ukupno prodano 223,333.607 tiskovina, drugim riječima dnevno se tiskalo 732.298 i prodavalo 611.599 različitih izdanja. Vrhunac ugleda i moći za vrijeme Univerzijade Kao vodeća medijska kuća Vjesnik se održao još 1986. i 1987. s vrhuncem ugleda i moći za vrijeme zagrebačke Univerzijade da bi iduće godine od Politike 'za dlaku' izgubio primat u prodanim primjercima na području bivše države, u kojoj je nakon pada naklade revijalnih izdanja počeo i negativni trend smanjivanja naklade dnevnih listova. Te 1988. prodalo se "samo" 195,6 milijuna novinskih izdanja, od kojih se izvan granica tadašnje države izvezlo čak 18,4 milijuna primjeraka pojedinih tiskovina kuće Vjesnik.

Upravo te godine – 1988. u Vjesniku se dogodio velik obrat, racionalizacija i nova tehnološka revolucija - kompjuterizacija, tiskanje u Zagrebu, Frankfurtu i Osijeku, preseljenja redakcija vodećih dnevnika kuće - Večernjeg lista, Vjesnika, Sportskih novosti i ostalih u novosagrađeni Press-centar u sjeni Vjesnikova nebodera, ali i nova organizacija i transformacija kuće koja 1. srpnja 1988. postaje NIŠPRO Vjesnik. Kako se tada isticalo, cilj novih organizacijskih i tehnoloških promjena bila je definitivna potvrda statusa vodećeg i najmoćnijeg novinskog izdavača u bivšoj državi. U to vrijeme, u NIŠPRO-u Vjesnik bilo je zaposleno čak 5942 novinara, grafičara, prodavača i ostalih radnika, a izlazili su dnevnici Vjesnik, Večernji list i Sportske novosti i tjednici, polumjesečnici i mjesečnici Arena, Danas, Erotika, Izbor, Kviz, Sam svoj majstor, Sfinga, Sprint, Start, Studio, Svijet, Vikend, TOP, Trend i Mila, kao i velik broj povremenih izdanja, romana i stripova. Tiskale su se i knjige, školski udžbenici i više od 120 eksternih listova, uglavnom glasila radnih kolektiva, neki od njih i u nakladi od čak 30.000. Sveukupno je te 1988. bilo tiskano više od 243 milijuna novinskih izdanja NIŠPRO Vjesnik, od kojih je bilo prodano više od 195 milijuna, utrošeno je više od 34.000 tona papira, a Vjesnikova je prodajna mreža imala na području tadašnje Jugoslavije oko 1150 vlastitih kioska i lokala. Nakon ambicioznih planova iz 1988. uslijedila je povijesna 1989. i početak raspada Jugoslavije, ali i 'pad kuće Vjesnik' - rastakanje nekad jedinstvene novinsko-izdavačke kuće u privatizaciji i pretvorbi. Prvo je kompleks u sjeni Vjesnikova nebodera 2003. napustio EPH (sada Hanza Media – izdavač Jutarnjeg lista i brojnih drugih tiskovina), potom Tisak, a odlaskom Večernjeg lista prije petnaestak godina i gašenjem Vjesnika 2012. iz nekadašnjeg 'hrama novinarstva' otišla je i posljednja ozbiljna novinska redakcija.

