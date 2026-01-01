Dubrovački gradonačelnik odgovorio Tomaševiću: 'Vidim da nas je nešto prozivao'

Tomašević je na pitanje o cijeni od 118 tisuća eura za koncert Dubioze Kolektiv u Zagrebu rekao da Dubrovnik 'troši više'. 'Dubrovnik, primjerice, troši više novca od Zagreba za zvijezde večeri, a mi se držimo sličnih financijskih okvira kao i prošle godine', rekao je Tomašević.

A u četvrtak se oglasio i dubrovački gradonačelnik. Podsjetimo, u Dubrovniku su za doček nastupali Jakov Jozinović i Dino Merlin.

'Video govori milijun riječi. Brojač u Gradu zaustavio se na brojci 16.960, a kada se pribroje još Trg oružja i Brsalje, dolazimo do impresivne brojke od gotovo 20.000 ljudi. Još jedan spektakularan doček u našem Gradu. Sve je proteklo u najboljem redu, bez ikakvih problema, na ponos svima nama.

Veliko hvala svim žurnim službama koje su, kao i uvijek, odradile vrhunski posao profesionalno, predano i odgovorno. Dubrovnik je još jednom pokazao da je svjetski Grad, sposoban organizirati velika i zahtjevna događanja, uz puno poštovanje tradicije i duha ovog bezvremenskog Grada. Hvala svima koji su bili dio ove večeri.

P.S. Vidim da nas je Tomašević nešto prozivao. Neću mu odgovarati, osim poželjeti sve najbolje u 2026. godini, puno zdravlja, tolerancije i poštovanja i one glazbe koja mu nije baš po guštu jer tko pjeva zlo ne misli', napisao je Franković na Facebooku.