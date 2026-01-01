Zagrebački vatrogasci noćas imali pune ruke posla: Šokirao ih je pogled na katedralu

U novogodišnjoj noći posla je itekako bilo iza zagrebačke vatrogasce, koji su upozorili na jednu opasnu pojavu
Vatrogasci su u posljednja 24 sata imali 28 intervencija, od čega 15 požara i 13 ostalih intervencija.
Radilo se uglavnom o požarima kontejnera i smeća, a interenirali su i u požaru dviju ostava u podrumu s otpadom i kartonskom ambalažom pri čemu je jedna osoba lakše ozlijeđena. Gasili su i požar kombija u kojem je bilo sedam stranih državljana, kao i napušteni hotel.
Osiguravali su pet događaja, oslobodili 12 osoba iz dva zaglavljena lifta, te otvarali vrata u dva navrata.
'Posebno izdvajamo zahtjevne i dugotrajne intervencije na požaru napuštenog hotela i požaru podzemnih ostava, pri čemu je utrošeno oko 30 boca za izolacijske aparate, što ukazuje na dugotrajnost i složenost tih intervencija', napisali su na Facebooku.
Iz Vatrogasne postaje Zagreb upozorili su i na opasnu pojavu, koja srećom nije završila velikim požarom.
'Također izdvajamo spašavanje osoba na rijeci Savi, kao i vrlo zabrinjavajuću pojavu puštanja lampiona, pri čemu je jedan lampion zapeo na zagrebačkoj katedrali, što predstavlja ozbiljnu opasnost od izbijanja požara', poručuju vatrogasci.