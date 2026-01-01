Zagrebački vatrogasci noćas imali pune ruke posla: Šokirao ih je pogled na katedralu

Vatrogasci su u posljednja 24 sata imali 28 intervencija, od čega 15 požara i 13 ostalih intervencija.

Radilo se uglavnom o požarima kontejnera i smeća, a interenirali su i u požaru dviju ostava u podrumu s otpadom i kartonskom ambalažom pri čemu je jedna osoba lakše ozlijeđena. Gasili su i požar kombija u kojem je bilo sedam stranih državljana, kao i napušteni hotel.

Osiguravali su pet događaja, oslobodili 12 osoba iz dva zaglavljena lifta, te otvarali vrata u dva navrata.