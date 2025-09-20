vremenska prognoza

Posljednji trzaji ljeta: Za vikend sunčano i vruće, a onda stiže velika promjena

M. Šu.

20.09.2025 u 07:03

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj
Bionic
Reading

Za vikend jačanje južine, ali još stabilno, sunčano i vrlo toplo, često i vruće. No, jutra ponegdje maglovita, po nizinama unutrašnjosti i svježa.

U subotu će na istoku Hrvatske biti sunčano. Ujutro je po kotlinama i uz rijeke lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, poslijepodne do umjeren jugoistočni. Jutro će biti svježe uz temperaturu oko 11 °C, a danju vruće od 30 do 32 °C.

Sunčana subota i u središnjoj Hrvatskoj, ujutro samo ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar slab, lokalno na sjeveru do umjeren južni. Jutro svježe, uz 11 ili 12 °C. Danju vrlo toplo, ponegdje i vruće.

vezane vijesti

Na zapadu također sunčano. Ujutro po kotlinama lokalno magla, koje bi moglo biti i na obali, jer će vjetar većinom biti slab. Samo će na otvorenom moru ujutro puhati umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 °C u gorju do 20 °C na otocima. Najviša dnevna između 27 i 31 °C.

Magle bi ujutro moglo biti i u sunčanoj Dalmaciji, čak i na obali. Vjetar većinom slab, ujutro lokalno burin, danju do umjeren jugozapadni. More stoga mirno i malo valovito. Temperatura zraka ujutro od 18 do 21 °C, u unutrašnjosti oko 13 °C. Danju će porasti na iznadprosječno visokih 28 do 32 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske također sunčano i razmjerno mirno. Ujutro tek lokalno burin, danju do umjeren jugozapadnjak. Temperatura zraka će s jutarnjih 17 do 22 °C, porasti na 28 do 30 °C.

I nedjelja stabilna pa promjenjivije

Do ponedjeljka na kopnu još pretežno sunčano, povremeno uz umjeren jugozapadni vjetar. Jutra manje svježa, a porast će i dnevna temperatura, pa će osobito u nedjelju nerijetko biti i vruće. Potkraj ponedjeljka sa zapada postupan porast naoblake, u utorak mjestimice kiša, uglavnom u obliku pljuskova s grmljavinom, uz koje će malo i osvježiti.

U nedjelju sunačano na Jadranu, u ponedjeljak samo u Dalmaciji. Na sjeverni Jadran već će pristizati naoblaka, potkraj dana i lokalni pljuskovi s grmljavinom, koji će se u utorak proširiti i na dio Dalmacije. Puhat će umjereno jugo, pa će jutra biti toplija, ali će se dnevna temperatura postupno snižavati, prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
još jedan incident

još jedan incident

Ruski avioni ponovno provociraju: Prešli su granicu sigurnosne zone
MIG-31

MIG-31

Ruski avioni koji su upali u Estoniju među najopasnijima su na svijetu, evo zašto
OSUMNJIČENI JE U PRITVORU

OSUMNJIČENI JE U PRITVORU

Zločin u Zagrebu: Zaštitar silovao tražiteljicu azila u prihvatnom centru Porin?

najpopularnije

Još vijesti