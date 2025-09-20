Posljednji trzaji ljeta: Za vikend sunčano i vruće, a onda stiže velika promjena

Sunčana subota i u središnjoj Hrvatskoj, ujutro samo ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar slab, lokalno na sjeveru do umjeren južni. Jutro svježe, uz 11 ili 12 °C. Danju vrlo toplo, ponegdje i vruće.

U subotu će na istoku Hrvatske biti sunčano. Ujutro je po kotlinama i uz rijeke lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, poslijepodne do umjeren jugoistočni. Jutro će biti svježe uz temperaturu oko 11 °C, a danju vruće od 30 do 32 °C.

Na zapadu također sunčano. Ujutro po kotlinama lokalno magla, koje bi moglo biti i na obali, jer će vjetar većinom biti slab. Samo će na otvorenom moru ujutro puhati umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 °C u gorju do 20 °C na otocima. Najviša dnevna između 27 i 31 °C.



Magle bi ujutro moglo biti i u sunčanoj Dalmaciji, čak i na obali. Vjetar većinom slab, ujutro lokalno burin, danju do umjeren jugozapadni. More stoga mirno i malo valovito. Temperatura zraka ujutro od 18 do 21 °C, u unutrašnjosti oko 13 °C. Danju će porasti na iznadprosječno visokih 28 do 32 °C.



Na krajnjem jugu Hrvatske također sunčano i razmjerno mirno. Ujutro tek lokalno burin, danju do umjeren jugozapadnjak. Temperatura zraka će s jutarnjih 17 do 22 °C, porasti na 28 do 30 °C.



I nedjelja stabilna pa promjenjivije

Do ponedjeljka na kopnu još pretežno sunčano, povremeno uz umjeren jugozapadni vjetar. Jutra manje svježa, a porast će i dnevna temperatura, pa će osobito u nedjelju nerijetko biti i vruće. Potkraj ponedjeljka sa zapada postupan porast naoblake, u utorak mjestimice kiša, uglavnom u obliku pljuskova s grmljavinom, uz koje će malo i osvježiti.



U nedjelju sunačano na Jadranu, u ponedjeljak samo u Dalmaciji. Na sjeverni Jadran već će pristizati naoblaka, potkraj dana i lokalni pljuskovi s grmljavinom, koji će se u utorak proširiti i na dio Dalmacije. Puhat će umjereno jugo, pa će jutra biti toplija, ali će se dnevna temperatura postupno snižavati, prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.