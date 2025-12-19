Izmjenjivat će se oblaci i sunce, a neka mjesta neka se spreme na cjelodnevnu maglu

U razmjerno topli petak se nastavlja nadmetanje oblaka, vedrine, samo rijetko i malo kiše, ali često magle, koja lokalno može biti i dugotrajna.
Petak razmjerno stabilan
U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu jutro biti većinom oblačno, ponegdje uz maglu, zatim smanjenje naoblake. Vjetar slab. Najniža temperatura zraka oko 2 °C, a najviša od 10 do 12 °C.
I u središnjoj Hrvatskoj jutro često maglovito pa od sredine dana sunčanije. Vjetar slab, prema sjeveru poslijepodne i umjeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 1 do 3 °C, a najviša između 9 i 11 °C.
Toplije na zapadu Hrvatske, uz najvišu temperaturu zraka od 10 °C u Gorskoj Hrvatskoj do 15 °C na otocima sjevernog Jadrana. I pritom promjenjivo, gdjegod i pretežno oblačno. Mjestimice će biti kiše, ujutro i magle. Vjetar slab, rijetko gdje i umjeren jugozapadni i jugo.
Slabo do umjereno jugo te more mirno ili malo valovito i u djelomice sunčanoj Dalmaciji. Uz prolazno više oblaka malo kiše može pasti gdjegod na sjeveru. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15 °C, u unutrašnjosti između 5 i 8 °C, a najviša dnevna od 14 do 17 °C.
Na krajnjem jugu Hrvatske izmjenjivat će se sunce i oblaci. Vjetar većinom slab istočni te jugo. Najniža temperatura zraka između 11 i 14 °C, u unutrašnjosti niža, a najviša od 14 do 17 °C.
Stabilniji dani
Od subote do ponedjeljka će nizinama unutrašnjosti dominirati oblaci, često i uz cjelodnevnu maglu. No, u gorju te osobito unutrašnjosti Dalmacije sunčanije. Temperatura zraka na sjeveru bez većeg dnevnog hoda - od 2 do 6 °C. U danju toplijem gorju te osjetno toplijoj Dalmaciji vrijednosti temperature u blagom padu. Vjetar uglavnom slab.
Odveć jakog vjetra neće biti ni na moru - slaba do umjerena bura na sjevernom Jadranu, a u Dalmaciji će nakon sjeverozapadnjaka i jugozapadnjaka u ponedjeljak zapuhati jugo. Bit će djelomice sunčano s najviše sunčanih sati na jugu Jadrana, osobito u nedjelju, kada će temperatura biti najniža, prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.