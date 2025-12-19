Izmjenjivat će se oblaci i sunce, a neka mjesta neka se spreme na cjelodnevnu maglu

Petak razmjerno stabilan

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu jutro biti većinom oblačno, ponegdje uz maglu, zatim smanjenje naoblake. Vjetar slab. Najniža temperatura zraka oko 2 °C, a najviša od 10 do 12 °C.

I u središnjoj Hrvatskoj jutro često maglovito pa od sredine dana sunčanije. Vjetar slab, prema sjeveru poslijepodne i umjeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 1 do 3 °C, a najviša između 9 i 11 °C.

Toplije na zapadu Hrvatske, uz najvišu temperaturu zraka od 10 °C u Gorskoj Hrvatskoj do 15 °C na otocima sjevernog Jadrana. I pritom promjenjivo, gdjegod i pretežno oblačno. Mjestimice će biti kiše, ujutro i magle. Vjetar slab, rijetko gdje i umjeren jugozapadni i jugo.