Posljednja 24 sata u utrci za Pantovčak; DIP apelira: Pozivamo izborne sudionike i birače da poštuju izbornu šutnju

Za predsjedničke kandidate Zorana Milanovića (SDP) i Kolindu Grabar-Kitarović (HDZ) petak je posljednji dan tijekom kojega biračima mogu predstavljati svoje programe uoči nedjeljnog, drugog kruga izbora za predsjednika države

Predstavljati ih mogu do ponoći, kada počinje dvodnevna izborna šutnja koja će biti na snazi do nedjelje u 19 sati, odnosno do zatvaranja birališta.

Državno izborno povjerenstvo (DIP) pozvalo je kandidate, njihove predlagatelje, medije i medijske nakladnike, te druge fizičke i pravne osobe da poštuju izbornu šutnju, unatoč činjenici da za njeno kršenje zakon ne predviđa nikakve kazne.

"Pozivam izborne sudionike, ali i birače da poštuju institut izborne šutnje", poručila je potpredsjednica DIP-a Vesna Fabijančić-Križanić.

Može se, kazala je, razgovati je li to sretan izborni institut, ali činjenica je da ga zakon predviđa i da ga treba poštovati.

U nedjelju, 5. siječnja, 3.860.000 birača u Hrvatskoj i još 47 država odlučuje hoće li na čelu hrvatske države u idućih pet godina biti sadašnja predsjednica Grabar-Kitarović ili bivši premijer Milanović.

Novi čelnik države izabrat će se u 2. izbornom krugu s obzirom da u prvom, održanom 22. prosinca, nitko od 11 kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova. Pobijedit će kandidat koji dobije najveći broj glasova birača koji su glasovali.