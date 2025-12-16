Poruka s 'istočnog boka': Obrana mora biti prioritet

Čelnici zemalja 'istočnog boka' - Finske, Švedske, Estonije, Litve, Latvije, Poljske, Rumunjske i Bugarske - poručili su na sastanku u Helsinkiju da obrana te regije mora biti prioritet kako bi se uspješno oduprli dugoročnoj prijetnji Rusije.

Iskaz jedinstva tih zemalja dolazi uoči sastanka na vrhu šefova država i vlada 27 država članica EU-a u Bruxellesu u četvrtak na kojem je budućnost predloženih glavnih obrambenih projekata pod znakom pitanja zbog otpora ključnih članica EU-a kao što su Njemačka, Francuska i Italija, izvijestio je u ponedjeljak Reuters.

'Istočne granične regije moraju imati ključnu ulogu u obrambenim projektima EU-a. Naša zadaća je osigurati da to pitanje ostane visoko na dnevnom redu i da bude shvaćeno na razini EU-a', rekao je u izjavi finski premijer Petteri Orpo.

Članice EU-a, rekao je, već su usvojile Bijelu knjigu o europskoj obrani i dogovorile se o planu za njezino poboljšanje, uključujući te glavne projekte, na prethodnim sastancima.

'Polazim od pretpostavke da su (glavni projekti) odobreni. Sljedeće pitanje je, dakle, kako će oni biti rangirani po prioritetu unutar EU-a, na primjer pri dodjeli financijskih sredstava', rekao je Orpo novinarima.