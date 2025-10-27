Pomirili se Trump i Musk? 'Sviđa mi se Elon i pretpostavljam da će mi se uvijek sviđati'

'Uvijek mi se sviđao Elon', rekao je Trump u odgovoru na pitanje novinara Politica u zrakoplovu Air Force One na putu za Japan. 'Imao je loše razdoblje. Imao je težak trenutak. Ali sviđa mi se Elon i pretpostavljam da će mi se uvijek sviđati ', poručio je Trump.

Trump i Musk više su se puta sukobili, razmjenjujući osobne uvrede i političke prijetnje, dok je tehnološki milijarder i vlasnik platforme X poručivao da bi mogao poduprijeti kandidate koji bi se natjecali protiv republikanaca, pa čak i osnovati političku stranku pod nazivom 'Američka stranka'.

Trump je tada upozorio da bi Musk mogao snositi 'vrlo ozbiljne posljedice' ako to doista učini, pa čak sugerirao da bi Ministarstvo za učinkovitost vlade (DOGE), kojim je Musk upravljao u početnim fazama, moglo biti upotrebljeno protiv njega.

Obnovljeno 'prijateljstvo' između Trumpa i Muska moglo bi imati značajne političke i financijske posljedice uoči izbora 2026. i 2028. godine. Kao vlasnik platforme X, Musk ostaje jedan od najutjecajnijih glasova unutar konzervativnih medija, s potencijalom da svojom financijskom potporom itekako utječe na izborne utrke.