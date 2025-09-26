Elon Musk spominje se u Epsteinovim dosjeima: Bio je pozvan na njegov otok

Milijarder Elon Musk i britanski princ Andrew imenovani su u novim dosjeima koje su objavili demokrati u američkom Kongresu, a koji se odnose na osuđenog pedofila i financijera Jeffreyja Epsteina

Dokumenti pokazuju da je Musk bio pozvan na Epsteinov otok u prosincu 2014. U zasebnoj zabilješci o popisu putnika na letu iz New Jerseyja za Floridu u svibnju 2000. među putnicima se spominje i princ Andrew, navodi BBC. Princ Andrew ranije je negirao bilo kakvu krivnju, no skandal ga je ipak košatao pozicije na britanskom dvoru. Elon Musk je ranije priznao da ga je Epstein pozvao na otok, ali da je on to odbio.

BREAKING: Elon Musk is in the Epstein files. pic.twitter.com/OxcFSxiMX2 — Keith Edwards (@keithedwards) September 26, 2025

Djelomični zapisi potječu iz treće serije dokumenata koji su stigli iz Epsteinove arhive. Demokrati u Nadzornom odboru Zastupničkog doma kažu da uključuju zapisnike telefonskih poruka, kopije dnevnika letenja i manifesta za zrakoplove, kopije financijskih knjiga i Epsteinov dnevni raspored. Osim Muska i princa Andrewa, javno objavljene datoteke sadrže i imena drugih istaknutih osoba, uključujući internetskog poduzetnika Petera Thiela i Stevea Bannona, bivšeg savjetnika Donalda Trumpa.

🚨🚨 NEW DOCUMENTS FROM EPSTEIN'S ESTATE DETAILING HIS DAILY SCHEDULE:



They show meetings with Steve Bannon, Peter Thiel, and a potential visit to Epstein’s Island for Elon Musk. Prince Andrew is listed as a passenger on Epstein’s jet.



DOJ must release the Epstein files NOW. pic.twitter.com/lZC6qYQpnk — Oversight Dems (@OversightDems) September 26, 2025

Jedan redak u zapisima od 6. prosinca 2014. glasi: "Podsjetnik: Elon Musk na otok 6. prosinca (ide li to dalje kako je planirano?)' U popisu putnika navedeno je da je princ Andrew bio na letu s Epsteinom i njegovom suradnicom Ghislaine Maxwell iz Teterbora u New Jerseyju za West Palm Beach na Floridi 12. svibnja 2000. Maxwell je 2021. godine osuđena za urotu s Epsteinom radi trgovine djevojkama radi seksa.

Ghislaine Maxwell i Jeffery Epstein Izvor: Profimedia / Autor: SDNY / Zuma Press / Profimedia







U datotekama se nalazi i zapis koji se odnosi na planirani ručak s Peterom Thielom u studenom 2017. Također se nalazi zapis koji se odnosi na planirani doručak sa Steveom Bannonom planiran za 17. veljače 2019. Ne sugerira se da su oni spomenuti u spisima bili svjesni navodne kriminalne aktivnosti zbog koje je Epstein kasnije uhićen. Epstein je počinio samoubojstvo u zatvorskoj ćeliji u New Yorku u kolovozu 2019. dok je čekao suđenje za optužbe za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.