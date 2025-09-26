Elon Musk spominje se u Epsteinovim dosjeima: Bio je pozvan na njegov otok

Milijarder Elon Musk i britanski princ Andrew imenovani su u novim dosjeima koje su objavili demokrati u američkom Kongresu, a koji se odnose na osuđenog pedofila i financijera Jeffreyja Epsteina
Dokumenti pokazuju da je Musk bio pozvan na Epsteinov otok u prosincu 2014. U zasebnoj zabilješci o popisu putnika na letu iz New Jerseyja za Floridu u svibnju 2000. među putnicima se spominje i princ Andrew, navodi BBC.
Princ Andrew ranije je negirao bilo kakvu krivnju, no skandal ga je ipak košatao pozicije na britanskom dvoru. Elon Musk je ranije priznao da ga je Epstein pozvao na otok, ali da je on to odbio.
Djelomični zapisi potječu iz treće serije dokumenata koji su stigli iz Epsteinove arhive. Demokrati u Nadzornom odboru Zastupničkog doma kažu da uključuju zapisnike telefonskih poruka, kopije dnevnika letenja i manifesta za zrakoplove, kopije financijskih knjiga i Epsteinov dnevni raspored.
Osim Muska i princa Andrewa, javno objavljene datoteke sadrže i imena drugih istaknutih osoba, uključujući internetskog poduzetnika Petera Thiela i Stevea Bannona, bivšeg savjetnika Donalda Trumpa.
Jedan redak u zapisima od 6. prosinca 2014. glasi: "Podsjetnik: Elon Musk na otok 6. prosinca (ide li to dalje kako je planirano?)'
U popisu putnika navedeno je da je princ Andrew bio na letu s Epsteinom i njegovom suradnicom Ghislaine Maxwell iz Teterbora u New Jerseyju za West Palm Beach na Floridi 12. svibnja 2000. Maxwell je 2021. godine osuđena za urotu s Epsteinom radi trgovine djevojkama radi seksa.
U datotekama se nalazi i zapis koji se odnosi na planirani ručak s Peterom Thielom u studenom 2017. Također se nalazi zapis koji se odnosi na planirani doručak sa Steveom Bannonom planiran za 17. veljače 2019.
Ne sugerira se da su oni spomenuti u spisima bili svjesni navodne kriminalne aktivnosti zbog koje je Epstein kasnije uhićen. Epstein je počinio samoubojstvo u zatvorskoj ćeliji u New Yorku u kolovozu 2019. dok je čekao suđenje za optužbe za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.
Godine 2008. Epstein je postigao nagodbu s tužiteljima nakon što su roditelji 14-godišnje djevojčice rekli policiji na Floridi da je Epstein zlostavljao njihovu kćer u svom domu u Palm Beachu. Ponovno je uhićen u srpnju 2019. pod optužbom za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.
Sara Guerrero, glasnogovornica demokrata u Nadzornom odboru, pozvala je državnu odvjetnicu Pam Bondi da objavi još dosjea povezanih s Epsteinom.
'Svakom Amerikancu trebalo bi biti jasno da je Jeffrey Epstein bio prijatelj s nekim od najmoćnijih i najbogatijih ljudi na svijetu. Svaki novi dokument koji se objavi pruža nove informacije dok radimo na tome da osiguramo pravdu za preživjele i žrtve', rekla je.