Rekordna potrošnja za obranu: Litva se katapultirala u vrh NATO-a

Vojni proračun doseći će 2026. 5,38 posto BDP-a, prema planu koji je usvojio parlament u Vilniusu. U apsolutnom iznosu, Litva će za obranu iduće godine potrošiti 4,79 milijardi eura.

To je povećanje od 43 posto u odnosu na 2025. i najveći je iznos koji je Litva namijenila za obranu otkako je proglasila neovisnost od Sovjetskog Saveza, objavilo je u četvrtak litavsko ministarstvo obrane.

S novim proračunom, Litva će spadati među države članice NATO-a koje najviše izdvajaju za obranu izraženo u udjelu BDP-a.