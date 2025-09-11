nepoželjna

Kreće obračun sankcijama: Slovenskoj predsjednici zabranjen ulaz u Republiku Srpsku

M.Da./Hina

11.09.2025 u 21:56

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar ne može ući u Republiku Srpsku
Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar ne može ući u Republiku Srpsku Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
Republika Srpska uzvratila je Sloveniji zbog uvođenja sankcija srpskom čelniku Miloradu Dodiku, zabranivši ulazak u RS predsjednici Slovenije Nataši Pirc Musar i šefici diplomacije Tanji Fajon

Kako je objavljeno nakon telefonske sjednice, Vlada Republike Srpske ocijenila je da je zabrana ulaska Dodiku u Sloveniju donesena bez jasnog pravnog temelja te da se radi o izravnom miješanju u unutarnja pitanja BiH i kršenju međunarodnih konvencija.

Kao odgovor na te mjere, odlučeno je da se zabrani ulazak najvišim političkim dužnosnicima Slovenije na područje tog bosanskohercegovačkog entiteta. Radi se o Pirc Musar i Fajon.

Pojasnili su da je ministarstvu unutarnjih poslova Republike Srpske naloženo da onemogući ulazak predsjednici Musar i ministrici Fajon u taj entitet. Slovenska vlada odlučila je u četvrtak uvesti sankcije Dodiku, što uključuje zabranu njegova ulaska u tu zemlju.

Ove mjere pridružuju Sloveniju zemljama poput Njemačke i Austrije, koje su već ranije uvele sankcije Dodiku zbog narušavanja Daytonskog mirovnog sporazuma, dok se on od 2017. godine nalazi na "crnoj listi" američke administracije.

