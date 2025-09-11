Kreće obračun sankcijama: Slovenskoj predsjednici zabranjen ulaz u Republiku Srpsku

Kako je objavljeno nakon telefonske sjednice, Vlada Republike Srpske ocijenila je da je zabrana ulaska Dodiku u Sloveniju donesena bez jasnog pravnog temelja te da se radi o izravnom miješanju u unutarnja pitanja BiH i kršenju međunarodnih konvencija.

Kao odgovor na te mjere, odlučeno je da se zabrani ulazak najvišim političkim dužnosnicima Slovenije na područje tog bosanskohercegovačkog entiteta. Radi se o Pirc Musar i Fajon.