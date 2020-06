Političari ogoljeni do kosti: 10 tisuća eura da se nađe za Uskrs, noćni sastanci u jeku epidemije, zakopavanje bilježnice u vrtu ili pak pitanje: Ima li intime?

sociolog analizira

Marcelić: To je smrtonosan miks za uspostavu moralnog društva

Sociolog Sven Marcelić za tportal ističe kako Hrvatska ima 'užasan problem fetiša moći u politici'.

'Svaki ministar mora imati Audi A8. Svojedobno sam na Facebooku podijelio fotografiju kada je Plenković obišao baš gradilište vjetroelektrane. Dolazi on i još jedno šest, sedam Audija, od kojih svaki košta valjda stotinu tisuća eura. Jedan od ključnih problema u Hrvatskoj to je da se političari socijaliziraju u sustavu u kojem smatraju da je normalno njihovo pravo da imaju pristup svim mogućim privilegijima bez osobitog utemeljenja za to', naglašava Marcelić.

Pritom ne treba gledati samo one u visokoj politici. Ako uzmete u obzir to da u okviru općina, gradova i županija postoji 555 takvih malih sustava, onda se vidi da hrvatska politika u startu ima problem s time da su ljudi uživljeni u sustav u kojem je normalno to da postoje privilegije, a službeni auti samo su jedan primjer toga. Tu su i plaće, putni troškovi, pa plaće nakon isteka mandata… Stvara se visok standard za zanemariv broj ljudi koji stvaraju sustav u kojem se druže i komuniciraju', analizira.

Naglašava da svih 555 jedinica lokalne samouprave odlučuje o dosta toga, a načelnici, čak i onih malih jedinica mogu određivati uvjete investitorima.

'U takvom sustavu postoji sistemska dimenzija u kojem politika omogućuje korupciju. Tu bi definitivno trebalo s jedne strane smanjiti broj jedinica i drastično smanjiti privilegije političara', smatra Marcelić.

'To je nešto što se uzima zdravo za gotovo, cijeli niz osoba koje imaju pravo na vozače i aute. Riječ je o primjerima u kojima se vide asimetrija moći politike i nemoći javnog sustava', ističe.

Na pitanje očituje li se ta nemoć i u nefunkcionalnom pravosuđu, podsjeća na nedavni svjetski izvještaj o konkurentnosti, prema kojem je hrvatsko pravosuđe po ovisnosti o politici među najgorima u svijetu. To je, kaže, sramotno.

'Također, kada gledate opću percepciju korupcije sudstva, ono je među najnižima u EU. Imamo politički sustav koji omogućuje svu silu tih privilegija i lokalnih šerifa, a s duge strane pravosuđe ovisno o politici. To je u svakom slučaju smrtonosni miks za uspostavu moralnog društva', zaključuje Marcelić.