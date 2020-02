Mlađahna načelnica Lovreća muljala je s papirima za stan u Zagrebu. A kako je vodila općinu?

HDZ-ova utvrda

Općina Lovreć prostire se na 105 km2 površine i po zadnjem popisu broji 1699 stanovnika. U njezin sastav ulaze mjesta Lovreć, Opanci, Studenci, Medov Dolac i Dobrinče. Danas su to mahom opustjela mjesta iz kojih mladi u nedostatku radnih mjesta odlaze, a ostaju stariji ljudi. Zašto je to tako, manje-više je svima poznato. Do toga su doveli uvjeti koje su donijeli moderni civilizacijski tokovi i nedostatak radnih mjesta, piše na web stranici općine Lovreć.

A kako dišu glasači općine Lovreć, najbolje se vidi po rezultatima drugog kruga netom održanih predsjedničkih izbora. Čak 869 glasova tamo je dobila Kolinda Grabar Kitarović, dok je Zoran Milanović ušićario 50 glasova.

Na biračkom mjestu u Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Lovreću za Kolindu Grabar Kitarović glasalo je 270, a za Zorana Milanovića 18 ljudi. Birači iz Opanaka HDZ-ovoj kandidatkinji poklonili su 167, a bivšem premijeru sedam glasova. U područnoj školi Dobrinče, predsjednicu u odlasku biralo je 97, a Zorana Milanovića sedam ljudi. U područnoj školi Medov Dolac, kandidat oporbe dobio je svega jedan glas, a HDZ-ova kandidatkinja 84. U osnovnoj školi Studenci, uskoro bivšu predsjednicu je birao 251 mještanin, a budućeg predsjednika njih 17.