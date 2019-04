Krediti, diplomski, elitna prostitucija... Ovo su sve afere iz kojih se Milijan Brkić izvukao neokrznut

Dok je u lipnju 2018. bivši izvršni direktor NK Dinamo Zdravko Mamić u dramatičnom obraćanju javnosti mahao kopijama SMS-ova kojima je htio dokazati urotu velikih razmjera protiv sebe, bivši policajac Franjo Varga u obiteljskoj je prizemnici u Belišću fabricirao i hakirao tko zna još čiju korespondenciju. Za Mamićeve SMS-ove ustanovljeno je da su lažni, no klupko se počelo odmotavati. U međuvremenu je u aferu SMS ušao Blaž Curić, kum zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića, a kaznenom prijavom obuhvaćen je i Brkićev brat Jozo. Da cijela priča poprimi još familijarniji ton, tu je i bivša supruga Milijana Brkića, kojoj je Varga navodno hakirao računalo, a koja se ranije spominjala u pravosudnom procesu oko Karlovačke banke

No poučeni ranijim iskustvom, kada su se uz Brkićevo ime vezale i teže afere, moguće je da će se kao mačak s devet političkih života opet dočekati na noge i proći neokrznut.

U ožujku 2006. digao je kredit veći od 800 tisuća kuna, koji je trebao otplaćivati do 2031. godine, no Brkić ga je otplatio već krajem 2007. U svibnju 2006., dakle koji mjesec kasnije, digao je kredit u Karlovačkoj banci od gotovo milijun kuna i tim iznosom kupio dionice Plive.

Upravo je zbog ovih potonjih došao pod povećalo Porezne uprave 2014., otkrio je svojedobno Index , no 'štofa' za kazneni progon nisu našli. U oko im je upao nesrazmjer prihoda i rashoda Milijana Brkića, i to dok je još radio u SOA-i, tamo sredinom 2000-ih.

Brkića je 2016. prozvao vlasnik Prvog plinarskog društva Pavao Vujnovac. Tvrdio je da je na Brkićevu molbu posudio HDZ-u 2013. 4,2 milijuna kuna. Dug je trebao biti vraćen 2016., no kada je istekao rok, to se nije dogodilo i Vujnovac ih je javno prokazao. Brkić je navodno uzeo pozajmicu bez znanja stranačkih tijela, što je kasnije demantirano, a novac je korišten u kampanjama za europske izbore 2014. te predsjedničku kampanju 2015.

Zna kako do novca

U to vrijeme radio je u SOA-i za oko 9000 kuna mjesečno, dok mu je supruga zarađivala znatno manje. Brkić je prodao Plivine dionice u roku od mjesec dana za nešto manje od 1,3 milijuna kuna.

U studenom 2007. godine njegova tadašnja supruga Karmen diže kredit od 4,1 milijun kuna za kupnju stambenog prostora. Do kraja 2009. bračni par Brkić digao je ukupno sedam kredita, tj. osam, ako se računa pozajmica od 571 tisuću kuna koju je Brkić dobio od Ante Gašpara 2007. Iste godine, kako je otkrio Indeks, Karmen Brkić kupila je vrijednosnice brokerske tvrtke Era Kapital u vlasništvu Gašpara u vrijednosti od pola milijuna kuna. Era Kapitalu Hanfa je 2009. godine oduzela dozvolu za rad, i to na njihov zahtjev, jer su se spojili s Karlovačkom bankom.

Brkićeva bivša supruga dospjela je u fokus javnosti nakon što je u ponedjeljak podignuta kaznena prijava protiv braće Brkić, Varge i Curića, prema kojoj je Varga na poticaj ostalih hakirao među ostalim i računalo Karmen Brkić.

Na suđenju za Karlovačku banku zbog nezakonitog plasiranja više od 280 milijuna kuna kao svjedok se pojavio Jozo Brkić. On je na sudu kazao kako ga je brat Milijan u doba dok je radio u SOA-i pozvao da se uključi u Opatovina projekt, tvrtku iza koje je stajao optuženi u aferi Karlovačka banka Petar Šola.

'Brat mi je rekao da bih za papire trebao dati oko 1400 kuna i osnovati tvrtku. Meni to tada nije bilo zgodno pa sam ga pitao zašto je on ne bi osnovao. Milijan mi je objasnio da je to njemu nezgodno zbog funkcija koje obnaša pa sam predložio da se firma osnuje na ime moje nevjeste, Milijanove supruge Karmen', posvjedočio je Brkić.