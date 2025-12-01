Policija nastavlja pretraživati izgorene nebodere: Uhićen mladić koji poziva na korupcijsku istragu

Vlasti Hong Konga u ponedjeljak su nastavile s pretraživanjem preostalih nebodera uništenih u velikom požaru u kojem je poginulo najmanje 146 ljudi, a stotine su raseljene i sada se prilagođavaju životu u privremenim smještajima.

Policija je završila pretragu četiri od sedam nebodera koji su bili zahvaćeni najsmrtonosnijim požarom u Hong Kongu u više od 75 godina, pronašavši tijela stanovnika u stubištima i na krovovima, zarobljenih dok su pokušavali pobjeći od plamena. Tisuće ljudi okupilo se kako bi odalo počast žrtvama, među kojima je najmanje devet kućnih pomoćnica iz Indonezije i jedna s Filipina, a redovi ožalošćenih protezale su se više od kilometra u nedjelju. Bdijenje će se također održati ovog tjedna u Tokiju i Londonu. Oko 40 ljudi još uvijek se vodi kao nestalo, priopćile su vlasti. Uzrok požara koji je izbio prošle srijede i brzo se proširio po vanjskom dijelu stanova koji su se renovirali još se istražuje. No, u jeku bijesa javnosti zbog propuštenih upozorenja o riziku od požara i dokaza o nesigurnim građevinskim praksama, Peking je upozorio da će se obračunati sa svim "antikineskim" prosvjedima.

Ostaje pretraga 'najtežih zgrada' Najmanje jedna osoba uključena u peticiju kojom se, između ostalih zahtjeva, poziva na neovisnu istragu pritvorena je, rekli su izvori upoznati sa slučajem. Preostale zgrade koje treba pretražiti u potrazi za ostacima su "one najteže", rekla je novinarima u nedjelju Amy Lam, visoka policijska dužnosnica, dodajući da bi posljednji dio potrage mogao trajati tjednima. Slike koje je podijelila policija prikazuju policajce odjevene u zaštitna odijela, maske za lice i kacige, kako pregledavaju sobe s pocrnjelim zidovima i namještajem pretvorenim u pepeo, te gaze kroz vodu koja se koristi za gašenje požara koji su bjesnili danima.

Stanari strahovali za sigurnost još od rujna 2024. godine Gomile policajaca stigle su na mjesto događaja rano u ponedjeljak ujutro kako bi nastavili pretragu izgorjelih zgrada u kojima je živjelo više od 4000 ljudi. Više od 1100 ljudi iseljeno je iz evakuacijskih centara u privremeni smještaj, a dodatnih 680 smješteno je u omladinskim hostelima i hotelima, priopćile su vlasti. Budući da su mnogi stanovnici ostavili stvari za sobom dok su bježali, vlasti su ponudile hitnu pomoć u iznosu od 1.284 dolara svakom kućanstvu i pružile posebnu pomoć za izdavanje novih osobnih iskaznica, putovnica i vjenčanih listova. Najsmrtonosniji požar u Hong Kongu od 1948. godine, kada je 176 ljudi poginulo u požaru u skladištu, šokirao je grad, gdje bi se ovog vikenda trebali održati parlamentarni izbori. Vlasti su uhitile 11 osoba u sklopu istrage o mogućoj korupciji i korištenju nesigurnih materijala tijekom obnove. Zgrada je u to vrijeme bila omotana zelenom mrežom i bambusovim skelama te prekrivena pjenastom izolacijom. Protupožarni alarmi u kompleksu također nisu ispravno radili, priopćile su vlasti. Stanovnicima četvrti Wang Fuk prošle su godine vlasti rekle da se suočavaju s "relativno niskim rizikom od požara" nakon što su se žalili na opasnosti od požara, priopćio je gradsko ministarstvo rada.