Europa postaje žarište naoružavanja u svijetu: Rekordni prihodi od prodaje oružja

Sjedinjene Američke Države i dalje prednjače na tržištu s 39 od 100 najvećih tvrtki. Njihovi su prihodi narasli za 3,8 posto na 334 milijarde dolara, odnosno gotovo polovicu ukupnih svjetskih prihoda. Na vrhu popisa je tvrtka Lockheed Martin, koju slijede RTX i Northrop Grumman.

Mnoge tvrtke su proširile proizvodne kapacitete, izgradile nove tvornice, osnovale podružnice ili kupile suparničke kompanije kako bi zadovoljile potražnju, prema švedskom think tanku.

SIPRI je kazao da je potražnja uglavnom potaknuta ratovima u Ukrajini i Gazi, povećanjem geopolitičkih napetosti na globalnoj i regionalnim razinama te postojanim povećanjem izdvajanja za obranu.

Sto najvećih obrambenih tvrtki u svijetu je, uzimajući u obzir inflaciju, povećalo svoje ukupne prihode od prodaje oružja i vojnih usluga za 5,9 posto prošle godine na otprilike 679 milijardi dolara, što je najviša brojka ikad zabilježena .

SpaceX, svemirska kompanija najbogatijeg čovjeka na svijetu Elona Muska, po prvi put se našla na popisu te je završila na 77. mjestu. Njeni obrambeni prihodi su se i više nego udvostručili na 1,8 milijarde dolara, kazao je SIPRI.

Diljem Europe, ne uključujući Rusiju, prihodi od prodaje oružja su narasli za 13 posto na 151 milijardu dolara, što je potaknuto velikom potražnjom povezanom sa sukobom u Ukrajini i sve većim percipiranjem Rusije kao prijetnje.

Na popisu su četiri njemačke tvrtke: Rheinmetall (na 20. mjestu), ThyssenKrupp (na 61.), Hensoldt (na 62.) i Diehl (na 67.), a zajedno su zabilježile 36-postotno povećanje prihoda, odnosno 14,9 milijardi dolara.

Sukobi povećali prihode u Rusiji, Ukrajini i Izraelu

Ruska invazija na Ukrajinu također povećava prihode obrambenih kompanija na obje sukobljene strane.

Ukrajinski proizvođač oružja Ukroboronprom je zabilježio povećanje od 41 posto na tri milijarde dolara.

Istovremeno, prihodi ruskih tvrtki Rostec i United Shipbuilding Corporation su porasli za 23 posto na ukupno 31,2 milijarde dolara unatoč sankcijama i nestašici dijelova, pri čemu potrebe ruske vojske nadoknađuju pad prodaje u inozemstvu, utvrdio je SIPRI.

Izraelske obrambene kompanije su također rasle unatoč međunarodnim kritikama zbog rata u Gazi.

Tri izraelske tvrtke na popisu su ostvarile ukupan rast prihoda od 16 posto na 16,2 milijarde dolara dok je interes za izraelskim sustava u svijetu ostao velik te su ih mnoge države naručile tijekom 2024., rekao je istraživač SIPRI-a Subaida Karim.

Pad prihoda u Kini

SIPRI je također ukazao na sve veće izazove s kojima se Europa suočava u svojim naporima da se naoruža, a naročito kada je riječ o nabavi materijala potrebnih za proizvodnju oružja.

Istraživačica Jade Guiberteau Ricard je upozorila da bi ovisnost o kritičnim mineralima mogla usporiti europsku proizvodnju s obzirom na činjenicu da dobar dio tih sirovina dolazi iz Kine, koja zapravo ima monopol na rijetke zemne elemente.

Međutim, kineska obrambena industrija ima vlastitih poteškoća. Niz optužbi za korupciju u procesu nabave kineskog oružja je doveo do odgode ili otkazivanja velikih ugovora 2024., kazao je stručnjak Nan Tian.

Prihodi kineske obrambene industrije su stoga pali za 10 posto. Azija i Oceanija su, unatoč značajnom povećanju u Japanu i Južnoj Koreji, zabilježile ukupni pad od 1,2 posto na 130 milijardi dolara, što tu regiju čini jedinom s padom prodaje u svijetu.

Greenpeace: Europa postaje središte naoružavanja

Nevladina organizacija za zaštitu okoliša Greenpeace je rekla da podaci pokazuju jasan pomak proizvodnje oružja prema Europi.

Dok su američki prihodi tek umjereno porasli, a prodaja u Kini pala, ukupan prihod europskih kompanija je gotovo eksplodirao, kazao je za njemačku agenciju dpa aktivist za razoružanje Alexander Lurz.

"Europa sve više postaje žarišna točka ponovnog naoružavanja u svijetu", rekao je, dodajući da rekordna izdvajanja za obranu pokazuju da se svijet nikada brže nije kretao u pogrešnom smjeru.

"Sigurnost i mir neće doći na ovaj način", poručio je.

SIPRI globalne prihode od oružja prati od 1989., a podatke kineskih kompanija je počeo uključivati od 2015.

Think tank proučava sve prodaje teškog naoružanja i vojnih usluga oružanim snagama u matičnoj zemlji tvrtke ili inozemstvu.