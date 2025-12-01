Maduro: Amerikanci žele preuzeti kontrolu nad našim ogromnim rezervama nafte

SAD je rasporedio dodatne vojnike na Karibima te onamo iz Sredozemlja preusmjerio najveći nosač zrakoplova na svijetu, USS Gerald R Ford, koji prate drugi ratni brodovi i bombarder velikog dometa.

To ugrožava "regionalan i međunarodni mir, sigurnost i stabilnost" te predstavlja prijetnju za venezuelansku proizvodnju i međunarodno tržište nafte, rekao je.

U pismu upućenom Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC) u nedjelju, Maduro je rekao da Washington želi "smrtonosnom vojnom silom preuzeti ogromne venezuelanske rezerve nafte , najveće na svijetu".

Prema američkoj vladi, cilj misije je borba protiv krijumčara droge. Američki dužnosnici tvrde da je dosad ubijeno više od 80 osoba u napadima na brodove koji su navodno prevozili drogu.

Maduro je rekao da je SAD nagomilao 15.000 vojnika i 14 ratnih brodova u Karipskom moru, što odgovora izvješćima američkih medija.

Maduro je pismo OPEC-u poslao dan nakon što je Trump kazao da se zračni prostor Venezuele treba smatrati zatvorenim. Prema Reutersu, Trump je u nedjelju potvrdio da je razgovarao s Madurom, no nije pružio pojedinosti.

"Ne želim to komentirati. Odgovor je 'da'", odgovorio je Trump na pitanje o tome je li razgovarao s Madurom. Trump se medijima obraćao u svom predsjedničkom zrakoplovu Air Force One.