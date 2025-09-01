Policija intervenirala na prosvjedu u Novom Sadu, čule se šok-bombe?

U više gradova Vojvodine prosvjednim okupljanjima i komemorativnim šetnjama u ponedjeljak je obilježeno 10 mjeseci od urušavanja nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru u kojemu je poginulo 16 osoba, a najveći je skup održan je u tome gradu pod nazivom 'Srbijo, Novi Sad te zove'. Nakon komemorativne šetnje nekoliko tisuća građana Novog Sada, više policijskih vozila krenulo je prema kampusu. Navodno su korišteni pendreci i šok-bombe
Prošlo je 10 mjeseci od kada je pala nadstrešnica Željezničkog kolodvora u Novom Sadu i na mjestu ubila 14 osoba, među kojima su i djeca, podsjetio je portal '021.rs'. U međuvremenu, još dvije su žrtve preminule - jedna u Kliničkom centru Vojvodine, a druga u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu.
Nakon tragedije započeli su masovni antivladini građanski prosvjedi, kojima su se blokadama fakulteta pridružili studenti. Nezadovoljni građani, studenti i srednjoškolci traže kažnjavanje odgovornih u srbijanskoj vlasti i raspisivanje izbora u Srbiji.
'Nismo zaboravili i nismo odustali, odgovorni nisu procesuirani, a studentski zahtjevi nisu ispunjeni. Posljednjih tjedana represija je kulminirala policijskim nasiljem nad građanima ove zemlje', rekla u obraćanju okupljenim srednjoškolcima, studentima i građanima u kampusu Sveučilišta u Novome Sadu profesorica Filozofskog fakulteta, prenio je portal '021.rs'.
Upadom policije na fakultet, istaknula je profesorica Filozofskog fakulteta, prijeđena je granica koja se nije smjela proći i on više nije siguran za studente i profesore. 'Ali mi se ne bojimo batina, disciplinskih prijava, hapšenja, otkaza jer nas 10 mjeseci od pada nadstrešnice na okupu drže istrajnost i ista energija', navela je.
Portal 021.rs prenosi da je policija u opremi za razbijanje demonstracija intervenirala kod DIF-a u Novom Sadu nakon komemorativne šetnje. Na službenom profilu studenata u blokadi Fakulteta tehničkih znanosti objavljeno je da je akcija policije očito bila koordinirana. 'Nije postojao nijedan razlog da krenu juriti i prebijati ljude, osim dobacivanja. Rujan je stigao', stoji u objavi.
Prosvjednom okupljanju prethodio je incident na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja (DIF) kada je u ranim jutarnjim sati dekan Patrik Drid u pratnji policije i nekoliko maskiranih osoba razbio jedan prozor i ušao na fakultet kako bi prekinuo studentsku blokadu ustanove.
Kada su se studenti počeli okupljati s namjerom da se vrate u zgradu dekan je pozvao policiju koja je formirala kordon ispred ulaza. Došlo je do sukoba, ali nema izvješća da je netko ozlijeđen.
Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta na društvenoj mreži X poručili su da je kampus novosadskog Sveučilišta okupiran, prenosi N1. 'Okruženi smo kordonima sa svih strana, ne može se ući ni izaći. Naš tim prve pomoći spriječen je u pružanju pomoći. Autonomija sveučilišta više ne postoji, studenti se uhićuju na pragu svojih fakulteta', naveli su.
Građani su bili potisnuti do kampusa, a prema svjedočanstvima ponovno su korišteni pendreci i šok-bombe. Policija je blokirala dio Bulevara cara Lazara na granici s kampusom. Pretpostavlja se da je policija krenula prema kampusu nakon završetka komemorativne šetnje i odavanja počasti žrtvama tragedije na Željezničkoj stanici u Novom Sadu. Za sada nije poznato što je uzrokovalo incident.
Uhićeno 11 ljudi
Protiv odgovornih za pad nadstrešnice još uvijek nije podignuta optužnica, a većina tada uhićenih puštena je da se brani sa slobode. U međuvremenu je, po nalogu Tužiteljstva za organizirani kriminal, 1. kolovoza uhićeno 11 osoba osumnjičenih za korupciju vezanu uz projekt modernizacije pruge od Novog Sada do granice s Mađarskom.
Među uhićenima, koje se sumnjiči da su koruptivnim radnjama oštetili državni proračun Srbije za više od 115 milijuna dolara, bili su i bivši ministri Tomislav Momirović i Goran Vesić, ali su i oni pušteni da se brane sa slobode.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je 18. kolovoza da je pad nadstrešnice bio 'planirana diverzija' i da je srušena 'kao početak obojene revolucije'. Javnost je tada zatražila od Višeg javnog tužiteljstva da tim povodom sasluša Brnabić, no reakcija je izostala.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon tragedije na željezničkom kolodvoru izjavio je da je 'sve bilo rekonstruirano osim nadstrešnice', što se kasnije tijekom istrage pokazalo netočnim.
Studenti su još od početka studenoga prošle godine zahtijevali od predstavnika vlasti da objave svu dokumentaciju o rekonstrukciji željezničkog kolodvora u Novom Sadu, što do danas, prema tvrdnjama studenata i profesora građevinskih fakulteta, nije učinjeno.
Prema službenim podacima policije, u Srbiji je od studenoga prošle godine održano oko 23.000 prosvjeda u organizaciji studenata i građanskih skupova, na kojima se tražila odgovornost za smrt 16 osoba.
U padu nadstrešnice poginuli su: Sara Firić (2018.) iz Kovilja, Valentina Firić (2014.) iz Kovilja, Đorđe Firić (1971.) iz Kovilja, Milica Adamović (2008.) iz Kaća, Nemanja Komar (2007.) iz Stepanovićeva, Anđela Ruman (2004.) iz Stare Pazove, Miloš Milosavljević (2003.) iz Knićanina, Stefan Hrka (1997.) iz Beograda, Sanja Ćirić Arbutina (1989.) iz Kaća, Goranka Raca (1966.) iz Novog Sada, Vukašin Raković (1955.) iz Bukovca, Mileva Karanović (1948.) iz Kaća, Đuro Švonja (1947.) iz Stepanovićeva, Vasko Sazdovski (1979.) iz Sjeverne Makedonije, Anja Radonjić (2000.) iz Paraćina i Vukašin Crnčević (2006.) iz Zmajeva.