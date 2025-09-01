Policija intervenirala na prosvjedu u Novom Sadu, čule se šok-bombe?

U više gradova Vojvodine prosvjednim okupljanjima i komemorativnim šetnjama u ponedjeljak je obilježeno 10 mjeseci od urušavanja nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru u kojemu je poginulo 16 osoba, a najveći je skup održan je u tome gradu pod nazivom 'Srbijo, Novi Sad te zove'. Nakon komemorativne šetnje nekoliko tisuća građana Novog Sada, više policijskih vozila krenulo je prema kampusu. Navodno su korišteni pendreci i šok-bombe

Prošlo je 10 mjeseci od kada je pala nadstrešnica Željezničkog kolodvora u Novom Sadu i na mjestu ubila 14 osoba, među kojima su i djeca, podsjetio je portal '021.rs'. U međuvremenu, još dvije su žrtve preminule - jedna u Kliničkom centru Vojvodine, a druga u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Nakon tragedije započeli su masovni antivladini građanski prosvjedi, kojima su se blokadama fakulteta pridružili studenti. Nezadovoljni građani, studenti i srednjoškolci traže kažnjavanje odgovornih u srbijanskoj vlasti i raspisivanje izbora u Srbiji. 'Nismo zaboravili i nismo odustali, odgovorni nisu procesuirani, a studentski zahtjevi nisu ispunjeni. Posljednjih tjedana represija je kulminirala policijskim nasiljem nad građanima ove zemlje', rekla u obraćanju okupljenim srednjoškolcima, studentima i građanima u kampusu Sveučilišta u Novome Sadu profesorica Filozofskog fakulteta, prenio je portal '021.rs'. Upadom policije na fakultet, istaknula je profesorica Filozofskog fakulteta, prijeđena je granica koja se nije smjela proći i on više nije siguran za studente i profesore. 'Ali mi se ne bojimo batina, disciplinskih prijava, hapšenja, otkaza jer nas 10 mjeseci od pada nadstrešnice na okupu drže istrajnost i ista energija', navela je.

Portal 021.rs prenosi da je policija u opremi za razbijanje demonstracija intervenirala kod DIF-a u Novom Sadu nakon komemorativne šetnje. Na službenom profilu studenata u blokadi Fakulteta tehničkih znanosti objavljeno je da je akcija policije očito bila koordinirana. 'Nije postojao nijedan razlog da krenu juriti i prebijati ljude, osim dobacivanja. Rujan je stigao', stoji u objavi. Prosvjednom okupljanju prethodio je incident na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja (DIF) kada je u ranim jutarnjim sati dekan Patrik Drid u pratnji policije i nekoliko maskiranih osoba razbio jedan prozor i ušao na fakultet kako bi prekinuo studentsku blokadu ustanove. Kada su se studenti počeli okupljati s namjerom da se vrate u zgradu dekan je pozvao policiju koja je formirala kordon ispred ulaza. Došlo je do sukoba, ali nema izvješća da je netko ozlijeđen. Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta na društvenoj mreži X poručili su da je kampus novosadskog Sveučilišta okupiran, prenosi N1. 'Okruženi smo kordonima sa svih strana, ne može se ući ni izaći. Naš tim prve pomoći spriječen je u pružanju pomoći. Autonomija sveučilišta više ne postoji, studenti se uhićuju na pragu svojih fakulteta', naveli su. Građani su bili potisnuti do kampusa, a prema svjedočanstvima ponovno su korišteni pendreci i šok-bombe. Policija je blokirala dio Bulevara cara Lazara na granici s kampusom. Pretpostavlja se da je policija krenula prema kampusu nakon završetka komemorativne šetnje i odavanja počasti žrtvama tragedije na Željezničkoj stanici u Novom Sadu. Za sada nije poznato što je uzrokovalo incident.

Beograd: Komemorativna šetnja povodom 10 mjeseci od pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu Izvor: Pixsell / Autor: M.M./ATAImages/PIXSELL







