'Srednjoškolci pamte': Komemorativne šetnje diljem Srbije povodom deset mjeseci od tragedije

Povodom deset mjeseci od tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, kada je poginulo 16 osoba i jedna teško ozlijeđena, u ponedjeljak se, na poziv srednjoškolaca i studenata u Beogradu, održava veliki prosvjed pod nazivom 'Svi smo ispod nadstrešnice'. U više gradova Srbije održane su komemorativne šetnje

Kolona građana krenula je iz Kampusa i prošla Bulevarom cara Lazara do Željezničke stanice, gdje su mladi položili vijenac. Na čelu povorke nalazili su se srednjoškolci s transparentom 'Srednjoškolci pamte', a ispred njih djevojka s vijencem od bijelog cvijeća. Povorku su pratili i traktoristi te motociklisti, prenosi N1.

Hitna pomoć je prolazila kroz skup kod stare Železničke stanice u Beogradu, građani su izviđdali jer je govor bio prekinut. Već duže vreme se postavlja pitanje da li se vozila hitne pomoći zloupotrebljavaju na protestima. pic.twitter.com/oCLscJkXZA — Mašina (@MasinaRS) September 1, 2025

Na Savskom trgu održan je skup pod istim sloganom, na kojem su pročitana imena svih 16 stradalih. Šesnaest srednjoškolaca predalo je bijele ruže onima koji su nosili glavni transparent, a poruka skupa bila je jednostavna – 'Pamtimo'. Kolona se potom uputila do zgrade Ustavnog suda. U Smederevu je pod porukom 'Smederevo pamti' kolona građana prošetala središnjim ulicama do zgrade Gradske uprave. U Sremskoj Mitrovici građani su odali počast s 26 minuta šutnje ispred Željezničke stanice. Ana Dimitrijević iz Foruma beogradskih gimnazija izjavila je za N1 da aktualna situacija u obrazovanju pokazuje 'politiku odmazde' prema školama. Kazala je kako se, unatoč formalnom početku školske godine, među nastavnicima osjeća nelagoda zbog raskida ugovora i disciplinskih postupaka, navodeći da je samo u beogradskim gimnazijama otpušteno oko 30 profesora.

Beograd: Komemorativna šetnja povodom 10 mjeseci od pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu







Protiv odgovornih za pad nadstrešnice još uvijek nije podignuta optužnica, a većina tada uhićenih puštena je da se brani sa slobode.U međuvremenu je, po nalogu Tužiteljstva za organizirani kriminal, 1. kolovoza uhićeno 11 osoba osumnjičenih za korupciju vezanu uz projekt modernizacije pruge od Novog Sada do granice s Mađarskom. Među uhićenima, koje se sumnjiči da su koruptivnim radnjama oštetili državni proračun Srbije za više od 115 milijuna dolara, bili su i bivši ministri Tomislav Momirović i Goran Vesić, ali su i oni pušteni da se brane sa slobode. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je 18. kolovoza da je pad nadstrešnice bio 'planirana diverzija' i da je srušena 'kao početak obojene revolucije'. Javnost je tada zatražila od Višeg javnog tužiteljstva da tim povodom sasluša Brnabić, no reakcija je izostala.