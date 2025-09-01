Kazneno djelo: SDP predlaže zatvorske kazne za isticanje ustaških i četničkih simbola

Ako se djelo ponovi putem medija ili društvenih mreža, kazna bi iznosila od šest mjeseci do četiri godine, dok bi za proizvodnju, distribuciju ili posjedovanje većih količina takvih materijala bila propisana kazna od jedne do pet godina , piše Večernji list.

Prema prijedlogu, kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine kaznili bi se svi koji u javnom prostoru koriste ili pokazuju simbole, parole, slogane, znakove, pokliče, uniforme ili druga obilježja tih pokreta.

Obilježja bi se mogla koristiti isključivo u obrazovne, znanstvene, umjetničke ili novinarske svrhe, odnosno u cilju osude i odvraćanja od nedemokratskih režima. SDP se u prijedlogu poziva i na preporuke Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima iz 2018. godine, koje je tada osnovala Vlada.

U preporukama se među spornim obilježjima navode nacistički pozdrav 'Sieg heil', kukasti križ, znak 'SS', četnička kokarda te ustaški pozdrav 'Za dom spremni'.

Večernji list podsjeća kako se u vladajućoj većini već raspravljalo o načinu provedbe tih preporuka nakon kontroverzi oko Thompsonovih koncerata. Premijer Andrej Plenković tada je ocijenio da su 'stvari poprilično jasne i prema postojećem zakonu'. Posebno će biti zanimljivo, piše list, vidjeti kako će se HDZ postaviti prema SDP-ovu prijedlogu kada on uđe u saborsku proceduru.