Nova promjena vremena: Pogledajte gdje će prvo udariti pljuskovi s grmljavinom

'Utorak će na istoku Hrvatske biti većinom sunčan. Međutim, popodne sa zapada postupno naoblačenje, a u večernjim i noćnim satima mjestimice može biti pljuskova s grmljavinom. Uz slab i umjeren jugoistočni vjetar temperatura će porasti do vrijednosti od 28 do 30 °C', prognozira za HRT Krunoslav Mikec iz DHMZ-a. Istra, sjeverni Jadran... U središnjoj Hrvatskoj između 27 i 29 °C, a ujutro od 13 do 16 °C. Naoblačenje stiže već prijepodne, pa u drugom dijelu dana, posebice navečer, može lokalno biti kiše uz grmljavinu. Pljuskovi su najvjerojatniji u Istri, gdje grmljavinskog nevremena može mjestimice biti već u prvom dijelu dana. Popodne i navečer kiša je moguća i drugdje na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj.

Kako ističe, puhat će jugo, ponegdje i jako, te jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27 °C, a jutarnje vrijednosti u Lici i Gorskom kotaru između 10 i 15 °C, a na obali i otocima 17 i 22 °C. Nakon većinom sunčanog prijepodneva, nakon sredine dana na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije više oblaka, a mjestimice može biti pljuskova s grmljavinom, uglavnom na sjeveru regije. Umjereno do jako jugo će poslijepodne oslabjeti i okrenuti ponegdje na jugozapadnjak.

Dnevna temperatura podjednaka kao u ponedjeljak, između 26 i 29 °C. Podjednake najviše vrijednosti na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će sutra sunčano, kasno popodne i navečer uz postupno naoblačenje. Puhat će jugo, na otvorenom moguće i jako te će more biti malo i umjereno valovito, na otvorenom i valovito.