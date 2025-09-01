od utorka

Nova promjena vremena: Pogledajte gdje će prvo udariti pljuskovi s grmljavinom

Bi. S.

01.09.2025 u 22:11

Nakon kratkotrajnog predaha od obilnih kiša - opet kiša
Nakon kratkotrajnog predaha od obilnih kiša - opet kiša Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/Marko Seper
Bionic
Reading

Sutra popodne sa zapada stiže postupno naoblačenje, a u večernjim i noćnim satima mjestimice može biti pljuskova s grmljavinom

'Utorak će na istoku Hrvatske biti većinom sunčan. Međutim, popodne sa zapada postupno naoblačenje, a u večernjim i noćnim satima mjestimice može biti pljuskova s grmljavinom. Uz slab i umjeren jugoistočni vjetar temperatura će porasti do vrijednosti od 28 do 30 °C', prognozira za HRT Krunoslav Mikec iz DHMZ-a.

Istra, sjeverni Jadran...

U središnjoj Hrvatskoj između 27 i 29 °C, a ujutro od 13 do 16 °C. Naoblačenje stiže već prijepodne, pa u drugom dijelu dana, posebice navečer, može lokalno biti kiše uz grmljavinu. Pljuskovi su najvjerojatniji u Istri, gdje grmljavinskog nevremena može mjestimice biti već u prvom dijelu dana. Popodne i navečer kiša je moguća i drugdje na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj.

Olujno nevrijeme zaustavilo tramvaje u Osijeku
  • Olujno nevrijeme zaustavilo tramvaje u Osijeku
  • Olujno nevrijeme zaustavilo tramvaje u Osijeku
  • Olujno nevrijeme zaustavilo tramvaje u Osijeku
  • Olujno nevrijeme zaustavilo tramvaje u Osijeku
  • Olujno nevrijeme zaustavilo tramvaje u Osijeku
    +3
Olujno nevrijeme zaustavilo tramvaje u Osijeku Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL

Kako ističe, puhat će jugo, ponegdje i jako, te jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27 °C, a jutarnje vrijednosti u Lici i Gorskom kotaru između 10 i 15 °C, a na obali i otocima 17 i 22 °C. Nakon većinom sunčanog prijepodneva, nakon sredine dana na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije više oblaka, a mjestimice može biti pljuskova s grmljavinom, uglavnom na sjeveru regije. Umjereno do jako jugo će poslijepodne oslabjeti i okrenuti ponegdje na jugozapadnjak.

Dnevna temperatura podjednaka kao u ponedjeljak, između 26 i 29 °C. Podjednake najviše vrijednosti na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će sutra sunčano, kasno popodne i navečer uz postupno naoblačenje. Puhat će jugo, na otvorenom moguće i jako te će more biti malo i umjereno valovito, na otvorenom i valovito.

vezane vijesti

Šarena srijeda

'U srijedu na kopnu promjenjivo, ponegdje s kišom, osobito u istočnim područjima. Uz sjeverni vjetar će malo osvježiti. Od četvrtka sunčanije i toplije, a u petak ponovno mogućnost za popodnevne pljuskove na sjeverozapadu.

Srijeda će na Jadranu početi uz promjenjivu naoblaku te mjestimičnu pljuskove, osobito na jugu. Tijekom dana razvedravanje te će u drugoj polovini tjedna prevladavati sunčano s najvišom temperaturom blizu 30 °C, uz slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, u četvrtak na sjeveru uz buru', zaključio je Mikec.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DOPUNA ZAKONA

DOPUNA ZAKONA

Kazneno djelo: SDP predlaže zatvorske kazne za isticanje ustaških i četničkih simbola
vlatko cvrtila

vlatko cvrtila

Stručnjak o događajima u Kini: Stvara se savezništvo protiv 'bullyinga' carinama
PAD NADSTREŠNICE

PAD NADSTREŠNICE

'Srednjoškolci pamte': Komemorativne šetnje diljem Srbije povodom deset mjeseci od tragedije

najpopularnije

Još vijesti