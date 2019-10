Pokaz prvi put komentirao Plenkovićevo netransparentno postupanje

Igor Pokaz, hrvatski veleposlanik u Londonu komentirao je sinoć po prvi put odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje je zaključilo da je premijer Andrej Plenković prekršio načelo savjesnog i transparentnog postupanja, a riječ je o njegovu imenovanju na mjesto veleposlanika u Ujedinjenom Kraljevstvu

'Ja sam svoju diplomatsku karijeru započeo prije 25 godina u Ministarstvu vanjskih poslova, surađujući s kolegama i dobrim prijateljima, među kojima su i neki u vašem studiju. Prošao sam od najnižeg zvanja atašea, pa do toga da sam tri puta bio veleposlanik. Radio sam zanimljive poslove koje mi je bilo čast obavljati za RH. Mislim da to dovoljno govori o mojoj karijeri. Ja kao državni službenik radim posao koji volim, najbolje što znam i umijem. Radim ga predano i sa srcem', kazao je Pokaz gostujući u Otvorenom HRT-a na temu Brexita.

Zbog te odluke Plenković je sazvao konferenciju za medije na kojoj je ustvrdio da nije pokušao prošvercati svog kuma u diplomaciju, jer je Pokaz iskusni diplomat, a on ga poznaje od 1994.

'Bio je stalni veleposlanik u NATO-u. 2012. postao je veleposlanik u Rusiji, a to su odlučili Vesna Pusić, Zoran Milanović i Ivo Josipović. On me zamolio da mu budem vjenčani kum 1999. godine, to je bilo prije 20 godina i to govorim samo da izbanaliziram ono što govore neki članovi povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje je donijelo nevjerojatnu odluku', kazao je u petak Plenković.