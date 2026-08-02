Nasilje kod Dramlja: Napali vozača i konduktera, a onda kamenjem gađali autobus

Riječ je o 20-godišnjaku i dvojici maloljetnika, hrvatskim državljanima, koji su oko 21 sati počeli vrijeđati konduktera i naguravati se s njim, kad ih je zatražio vozne karte, a oni mu ih nisu predali.

Tada je kolegi pokušao pomoći vozač, 33-godišnji strani državljanin, a tri mladića su ga u naguravanju lakše ozlijedili te su pobjegli iz autobusa.