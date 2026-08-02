sve zbog karata

Nasilje kod Dramlja: Napali vozača i konduktera, a onda kamenjem gađali autobus

M.Či./Hina

02.08.2026 u 12:57

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Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
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Tri mladića, od kojih dvojica maloljetnih, u subotu su privedeni nakon što su na području Dramlja napali konduktera i vozača autobusa te kamenjem oštetili autobus, izvijestili su iz Policijske uprave primorsko- goranske u nedjelju

Riječ je o 20-godišnjaku i dvojici maloljetnika, hrvatskim državljanima, koji su oko 21 sati počeli vrijeđati konduktera i naguravati se s njim, kad ih je zatražio vozne karte, a oni mu ih nisu predali.

Tada je kolegi pokušao pomoći vozač, 33-godišnji strani državljanin, a tri mladića su ga u naguravanju lakše ozlijedili te su pobjegli iz autobusa.

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Bježeći su na autobus bacili kamenje i oštetili vjetrobransko staklo.

Policajci su nakon dojave građana vrlo brzo pronašli počinitelje i uhitili te ih priveli u Policijsku postaju Crikvenica.

Trojica osumnjičenika su sankcionirana prekršajno zbog remećenja javnog reda i mira, a 20-godišnjaka će se i kazneno prijaviti nadležnom državnom odvjetništvu pod sumnjom da je počinio kažnjivo djelo oštećenja tuđe stvari, naveli su iz policije.

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