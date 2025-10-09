Počinje prva faza izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu

LOKACIJA U BLATU

Ministrica zdravstva Irena Hrstić
Odlukama Vlade sa sjednice u četvrtak započinje realizacija prve faza izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu, na lokaciji u Blatu, a riječ je o projektu ukupne vrijednosti veće od 237 milijuna eura, financirane iz državnog proračuna i europskih fondova

Donošenjem odluka idemo još jedan korak naprijed u ostvarenju realizacije nove Nacionalne dječje bolnice u Blatu, rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Vladinom današnjom odlukom Ministarstvu zdravstva omogućeno je pribavljanje nefinancijske imovine u iznosu nešto manjem od 237,5 milijuna eura za nabavu projektiranja i izgradnje te bolnice, a za taj iznos i u tu svrhu dana je i prethodna suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna za razdoblje od 2026. do 2029.

Ministarstvo zdravstva provodi taj projekt u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. te je provelo otvoreni postupak javne nabave za njegovu prvu fazu. Od dviju ponuda odabrana je ponuda zajednice ponuditelja u kojoj su tvrtke Kamgrad Zagreb, Radnik Križevci, ZDL arhitekti Rijeka.

Izgradnja od najvećeg interesa za RH

"Izgradnja ove bolnice od najvećeg je interesa za RH i njezine građane, a izgradnja je planirana na dijelu nekretnine, čestice, Blato Novo. Realizacijom nove Nacionalne dječje bolnice osigurat će se apsolutno suvremeno pružanje zdravstvene zaštite i boravka djece na najvišoj razini pri čemu će se postojeće zagrebačke dječje bolnice i odjeli rekonstruirati u tu novu bolnicu”, istaknula je ministrica.

Realizacija nove Nacionalne dječje bolnice sukladno Studiji izvodljivosti moguća je u dvije faze pri čemu se u cjelovitom opsegu rekonstruiraju Klinika za dječje bolesti Zagreb (pedijatrija i dječja kirurgija), Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež (dječja i adolscentna psihijatrija) i Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama (specijalizirana neuropedijatrija i rehabilitacija), a u djelomičnom opsegu KBC Sestre milosrdnice (pedijatrija, opstetricija/ginekologija) i KB Merkur (opstetricija/ginekologija).

Faza 1 obuhvaća djelatnosti opće pedijatrije, dječje kirurgije te dječje onkologije, a Faza 2 djelatnosti rehabilitacije, psihijatrije i trudnoće.

Novi zakon o medijaciji

U hitnu saborsku proceduru Vlada je uputila izmjene i dopune Zakona o lijekovima kojima se domaće zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom EU. Izmjenama se jača uloga Europske agencije za lijekove u pripravnosti za krizna stanja odnosno upravljanje njima.

Osnovna je svrha, istaknula je ministrica, unaprjeđenje prikupljanja podataka, praćenja i izvješćivanja o mogućim odnosno predviđanja potencijalnih nestašica lijekova.

U saborsku proceduru Vlada je uputila i novi prijedlog zakona o medijaciji (EU) s obzirom na to da je primjena dosadašnjeg zakonskog rješenja pokazala da građani nisu u očekivanoj mjeri prepoznali prednosti mirnog načina rješavanja sporova odnosno primjena medijacije još uvijek je zanemariva u odnosu na obraćanje građana redovnim sudovima kako bi riješili spor.

Predloženim se zakonom među inim uvodi dužnost obaveznog pokušaja medijacije prije pokretanja parničnog postupka i to u postupcima naknade štete, u sporovima male vrijednosti i ostavinskim postupcima.

Zakonom se dodatno osnažuje Centar za mirno rješavanje sporova koji sada nastavlja s radom kao Nacionalni centar za medijaciju. Sjedište mu je u Zagrebu, ali ima podružnice u Rijeci, Splitu i Osijeku.

Tako će se informativni sastanak i medijacija moći provesti besplatno pred službenicima medijatorima u Nacionalnom centru za medijaciju, a zakonom će se osigurati i uvjeti za informiranje građana i poslovnih subjekata o prednostima rješavanja sporova medijacijom.

Vlada je donijela i odluku o upućivanju humanitarne pomoći stanovništvu na potresom pogođenom području u iznosu od 100.000 eura. Filipine je 30. rujna pogodio potres magnitude 6,9 kojim je bilo pogođeno gotovo 400.000 osoba, uz 68 smrtnih ishoda i 559 ozlijeđenih te je raseljeno više od 77.000 osoba.

