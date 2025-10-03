[DOKUMENT] Plenković: Rebalansom osiguravamo više od milijardu eura za građane, za mirovine, za plaće...

Rebalans proračuna glavna je tema sjednice Vlade na kojoj se uvodno obratio premijer Andrej Plenković. Bila je to prilika i da se osvrne na netom završeno okupljanje europskih čelnika u Kopenhagenu

Plenković je na početku spomenuo sastanak europskih čelnika u Danskoj. 'Prevladavajući je konsenzus da se naprave iskoraci u pomoći državama članicama u financiranju svojih obrambenih sposobnosti. Hrvatska je tu dobila 1,7 milijardi eura iz instrumenta SAFE što je itekako važno u strategiji obrane i plana razvoja oružanih snaga', kazao je premijer. 'Imali smo važne bilateralne sastanke, s Orbanom i predsjednicom EK Ursulom von der Leyen. Odbacili smo teze da Hrvatska nastoji profitirati u ratno vrijeme. Naprotiv, Hrvatska sa svojim kapacitetima nastoji pomoći za osiguravanje energetske sigurnosti u ovom dijelu Europe. Jadranski naftovod je spreman u potpunosti opskrbiti naftom rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj', napomenuo je. Najavio je skori sastanak predstavnika Janafa i MOL-a.

Sjednica Vlade Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Vlada RH

'Razgovarao sam i s Vučićem oko američkih sankcija NIS-u. Zbog vlasničke strukture Naftne industrije Srbije, onemogućit će se opskrba sirovom naftom rafinerije u Pančevu. To će dovesti do zastoja u poslovnom procesu. Podsjećam da JANAF opskrbljuje 95 posto potreba Srbije za sirovom naftom', poručio je. Godišnji dodatak za umirovljenike Govorio je i Danu starijih osoba. 'Izdvojit ćemo 210 milijuna eura za godišnji dodatak za 1,3 milijuna umirovljenika. Dodatak se računa - godina staža puta 6 eura. Povećat ćemo prosječnu mirovinu na 740 eura. Do kraja mandata, sredine 2028. prosječna mirovina će doseći 800 eura', poručio je Plenković. Podsjetio je da je EK ovaj tjedan uplatila 835 milijuna eura iz NPOO. 'Hrvatska u potpunosti i na vrijeme ispunjava sve reforme i indikatore. Među onima smo koji su najučinkovitiji', dodao je premijer. Najavio je da se u ponedjeljak otvara koridor Vc.

Rebalans proračuna Glavna tema sjednice Vlade je rebalans proračuna, kojim će se smanjiti subvencije za energiju. Naime, nakon što je usvojen 9. paket mjera smanjeno je subvencioniranje za električnu energiju, plin i toplinsku energiju, čime bi i opterećenje za proračun trebalo biti manje.