Stiže vojni rok: Naknadu će ipak primati i civilni ročnici u lokalnoj samoupravi

Konačne izmjene i dopune Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama RH uputila je Vlada sa sjednice u petak u saborsku proceduru, a potpredsjednik Vlade Ivan Anušić naglasio je da se nakon 17 godina od ukidanja obveznog služenja vojnog roka uvodi temeljno vojno osposobljavanje (TVO).

Na TVO se upućuje novaka u kalendarskoj godini u kojoj navršava 19 godina života, iznimno i stariji, a najkasnije do isteka 30 godine te novaci koji se dragovoljno prijave. Žene vojne obveznice ne podliježu toj obvezi, ali mogu pohađati dragovoljno temeljno vojno osposobljavanje. Temeljno vojno osposobljavanje trajat će dva mjeseca i provodit će se na tri lokacije - Knin, Slunj i Požega, do pet naraštaja godišnje, do 800 ročnika po naraštaju, precizirao je Anušić.

Osobama koje zbog vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravne sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u OS RH dopušten je prigovor savjesti i obavljaju poslove u civilnoj zaštiti i u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLS). Civilna služba u civilnoj zaštiti traje tri mjeseca, a u JLS četiri mjeseca, jer ti polaznici provode 8 sati civilne službe, a ne 24 sata u službi kao polaznici civilne zaštite, istaknuo je ministar. Detaljnije propisana odredba koja se odnosi na prednost pri zapošljavanju. U odnosu na tekst koji je raspravljen u prvom čitanju u Hrvatskom saboru, naveo je Anušić, kod kategorije osoba koje se oslobađaju obveze temeljnog vojnog osposobljavanja je i novak službenik pravosudne policije koji je podnio zahtjev za oslobađanje, a detaljnije je propisana odredba koja se odnosi na prednost pri zapošljavanju. Ostvarit će ju nezaposlena osoba koja je završila temeljno vojno osposobljavanje ili dragovoljno vojno osposobljavanje i razvrstani pričuvnik koji se zapošljavaju na neodređeno vrijeme, pod jednakim uvjetima, u državnim tijelima te upravnim tijelima JLS. Propisuje se i da se obveznik mora javiti na mjesto i u vremenu utvrđenom pozivom, a ako se ne odazove ili ne opravda izostanak, nadležno tijelo pokrenut će prekršajni postupak i može mu biti izrečena novčana kazna. Upućivanje osoba u civilnu službu određuje se u skladu s kriterijima i stečenim vještinama i kompetencijama u području zaštite i spašavanja, protupožarne zaštite i pružanja prve pomoći. Predlaže se i odredba da osoba koja civilnu službu obavlja u JLS ima pravo na novčanu naknadu.

Ilustrativna galerija/Ročnici u Hrvatskoj vojsci Izvor: MORH / Autor: Josip Kopi







+6 Ilustrativna galerija/Ročnici u Hrvatskoj vojsci Izvor: MORH / Autor: Josip Kopi